NRW: Mädchen (11) spurlos verschwunden! Letzte Worte bereiten Sorgen

Verzweifelte Suche nach einem vermissten Mädchen (11) in NRW. Seit Donnerstag (27. Oktober) ist Sonia F. aus Düsseldorf verschwunden. Die 11-Jährige hatte sich auf dem Schulweg am Morgen noch von ihrer Schwester verabschiedet.

Danach erschien Sonia F. weder in der Schule noch zu Hause bei ihrem Vater. Jetzt hat die Polizei Düsseldorf ein Bild der Vermissten veröffentlicht und bittet die Öffentlichkeit in NRW um Hilfe bei der Suche.

NRW: Mädchen vermisst – hast du sie gesehen?

Nach Angaben der Polizei besucht sie die Gemeinschaftshauptschule an der Graf-Recke-Straße in Düsseldorf. Auf dem Weg dorthin verliert sich die Spur des Mädchens. Ihre letzten Worte machen große Sorgen: Sonia F. ließ ihre Schwester vorgehen und sagte ihr, dass sie gleich nachkommen wolle.

Doch ihr Versprechen sollte sie nicht einlösen. Als klar war, dass sie sich an keinem ihrer bekannten Orte aufhält, verständigten Angehörige die Polizei. Die Beamten leiteten sofort die Fahndung nach dem Mädchen ein, setzten dabei auch einen Spürhund ein – doch bislang ohne Erfolg.

Um die Schülerin zu finden, hat die Polizei jetzt dieses Bild veröffentlicht:

NRW: Die Polizei sucht nach Sonia F. aus Düsseldorf. Foto: Polizei Düsseldorf

Mädchen in NRW vermisst: Hier wurde sie zuletzt gesehen

Zeugen berichteten den Einsatzkräften vor Ort, dass sie Sonia F. zuletzt an einer Bushaltestelle an der Hamborner Straße gesehen haben wollen. „Ob und in welchen Bus sie tatsächlich eingestiegen sein könnte, ist nicht bekannt“, teilte die Polizei mit. Weitere Ermittlungen liefen bislang ins Leere.

So wird die Vermisste beschrieben:

etwa 1,55 Meter groß

dunkle Haare

braune Augen

schlanke Figur

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war Sonia F. mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet.

Du hast das Mädchen gesehen? Dann melde dich bitte bei der Polizei in der NRW-Hauptstadt unter der Nummer: 0211 870.