NRW: US-Amerikaner sieht zum ersten Mal Düsseldorf – und verzieht sein Gesicht

Amerikaner sind gemeinhin nicht unbedingt für ihre geografischen und kulturellen Kenntnisse außerhalb der Staaten bekannt. Nicht wenige dürften der Ansicht sein, dass alle Deutschen Lederhose tragen und Weißbier aus großen Gläsern trinken. Wo NRW liegt und was das bevölkerungsreichste deutsche Bundesland ausmacht, dürfte an einem Großteil der US-Bürger bisher wohl vorbeigegangen sein.

Dabei sei den Amis zuzustehen: Auch die wenigsten Deutschen dürften die Lage und Besonderheiten aller 50 US-Staaten herunterbeten können. Ein Amerikaner kämpft nun jedoch ganz offensichtlich gegen die Vorurteile mangelnder Geografie-Kenntnisse. Beim Anblick der NRW-Hauptstadt Düsseldorf machte er große Augen.

NRW-Hauptstadt macht US-Amerikaner fassungslos

Dabei handelt es sich um Youtuber Ryan Wass, der sich ein Video über die NRW-Hauptstadt zu Gemüte geführt hat. Warum Düsseldorf? „Ich mag den Namen“, teilte der Amerikaner scherzhaft mit und fragt seine Community: „Ist Dumbledore in Düsseldorf aufgewachsen?“ Ein Harry-Potter-Wortspiel, das wohl nur funktioniert, wenn die NRW-Hauptstadt mit amerikanischem Akzent ausgesprochen wird.

Wie dem auch sei: Der Youtuber schaut sich über ein Video die Vorzüge der Stadt an und muss sich plötzlich zwicken. Beim Blick auf das Treiben in der Düsseldorfer Altstadt entfährt es ihm: „Schau dir an, wie unglaublich voll dieser Ort ist. Sieht aus wie bei einem Konzert“, staunt der Ami über die „längste Theke der Welt“. Sein Urteil: „Das ist cool. Oh mein Gott.“ Auf eine regionale Spezialität kann Ryan Wass allerdings offenbar komplett verzichten.

Ami graut es vor dieser Düsseldorf-Spezialität

So kann der Ami beim Blick auf das Düsseldorfer Altbier nur das Gesicht verziehen. „Sieht beängstigend aus“, so der Youtuber und weist seine Zuschauer auf ein Detail hin: „Schau dir an, wie dick der Schaum aussieht.“ Worte, die in der rivalisierenden Nachbarstadt Köln wie Musik in den Ohren klingen müssen.

Der Ami schlägt sich dennoch auf die Seite der Düsseldorfer. Einige Sehenswürdigkeiten und auch die japanische Kultur haben es dem Youtuber angetan. Für ihn ist das vorher unbekannte Düsseldorf plötzlich zum interessantesten Reiseziel in Deutschland avanciert.