Kurz vor Rückflug nach Düsseldorf: Urlauber aus NRW erlebt schicksalhafte Begegnung

Alleine in den Urlaub zu fliegen, ist nicht für jeden etwas – schließlich muss man sich dann vollkommen mit sich selbst beschäftigen. Auf der anderen Seite kann man dann tun und lassen, was man möchte. So hat es auch NRWler Sascha M. aus Mülheim gemacht. Er gönnte sich einige Tage in der Sonne Fuerteventuras.

Von Düsseldorf ging es für ihn auf die kanarische Insel und schließlich wieder zurück. Einen ganz besonderen Moment in seinem Urlaub erlebte der NRWler Sascha M. jedoch kurz vor dem Rückflug. Es kam zu einer Begegnung, die ihn nicht losließ – vor allem nach seinem Urlaub nicht.

Schicksalhafte Begegnung für Urlauber aus NRW

Per Facebook richtete sich Sascha M. an die Leute aus Mülheim und Umgebung. Er selbst beschrieb dort einen Moment, eine Begegnung, die ihn zu einem besonderen Aufruf veranlasste. Er habe kurz vor dem Rückflug nach Düsseldorf am Flughafen Fuerteventura eine Dame getroffen, mit der er sich sehr nett unterhalten hatte.

Die große Gemeinsamkeit, die sich schnell herausstellte: Beide waren alleine unterwegs, auch die Dame war ohne Begleitung im Urlaub. Beide hatten ihr Hotel in Costa Calma, lernten sich jedoch erst auf der Terrasse am Flughafen kennen.

Das Gespräch blieb Sascha M. im Kopf. „Da die Gesuchte dieselbe Vorstellung von Urlaub und Entspannung hat wie ich und auch vom Typ her, fühlte sich die Begegnung etwas schicksalhaft an“, verriet er selbst. Sie trafen sich noch einmal am Kofferband in Düsseldorf, ehe sich die Wege trennten. Er entschloss sich, einen Aufruf zu starten, um die Dame ausfindig zu machen. Mit Erfolg.

Happy End nach mutiger Suchaktion?

Der Aufruf war von Erfolg gekrönt, verriet Sascha M. dieser Redaktion. Die Dame meldete sich bei ihm und beide tauschten – mit ein wenig Verspätung – ihre Kontaktdaten aus. “Wir haben bisher nur etwas hin und her geschrieben. Ein Treffen haben wir noch nicht geplant”, so der Urlauber aus NRW.

Wie es bei den beiden nun weitergeht, liegt in den Händen der beiden Solo-Urlauber. Beide wollen es wohl langsam angehen lassen und sich erst einmal richtig kennenlernen. Der Anfang ist jedoch gemacht – auch dank des mutigen Schrittes von Sascha M.

Und wer weiß, vielleicht geht es für die beiden in Zukunft nicht mehr alleine nach Fuerteventura. In Costa Calma gibt es sicherlich auch das ein oder andere Doppelzimmer.