Mann dreht auf offener Straße durch – NRW-Polizei muss auf ihn schießen

Am Sonntagmorgen (12. Oktober) kam es in Düsseldorf-Unterrath (NRW) zu einem Polizeieinsatz, der heftig endete. Eine Anwohnerin meldete eine randalierende Person auf der Straße „Im Schlank“. Die Situation spitzte sich derart zu, dass Polizisten von ihrer Dienstwaffe Gebrauch machen mussten.

Der verletzte Mann wurde von einem Notarzt vor Ort behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Er wird derzeit intensivmedizinisch versorgt.

Polizeieinsatz in NRW endet mit Schüssen

Nach Angaben der Behörden bedrohte der Mann die Einsatzkräfte gegen 7.20 Uhr am Sonntagmorgen plötzlich mit einer Stichwaffe. Die Beamten sahen sich gezwungen, auf die unmittelbare Gefahr zu reagieren. Details zum genauen Ablauf des Einsatzes sind bislang nicht bekannt.

Aus Gründen der Neutralität hat das Polizeipräsidium Duisburg die Ermittlungen übernommen. Die Hintergründe des Vorfalls im nordrhein-westfälischen Unterrath werden weiter untersucht.

Ermittlungen in NRW laufen noch

Warum der Mann die Polizei angriff, ist derzeit unklar. Der Tatverdächtige bleibt vorerst unter ärztlicher Beobachtung, während Ermittler alle Umstände beleuchten.

Polizeieinsätze mit Schusswaffengebrauch sorgen in NRW häufig für Aufsehen. Dieser Fall zeigt erneut, wie schnell vermeintliche Routineeinsätze eskalieren können. Die Ermittlungen im Fall aus Düsseldorf dauern an.