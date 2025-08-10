Schrecklicher Unfall in NRW! Zwei Tote ++ Drei Personen lebensgefährlich verletzt

Schrecklicher Unfall in Düsseldorf-Urdenbach (NRW)! Zwei Menschen sind tot, drei weitere lebensgefährlich verletzt.

Es ist eine Tragödie, welche sich am Samstag (9. August) um kurz vor Mitternacht in Düsseldorf-Urdenbach abspielte. Das automatische E-Call-System eines Fahrzeuges meldete einen Verkehrsunfall. Die Einsatzkräfte stellten zunächst fünf lebensgefährlich verletzte Personen fest. Sie befanden sich außerhalb des Fahrzeuges, wurden sofort versorgt. Doch für zwei Personen kam jede Hilfe zu spät. Sie starben noch am Unfallort.

Drei lebensgefährlich verletzte Personen kamen ins Krankenhaus

Der Unfall ereignete sich auf dem Baumberger Weg im Stadtteil Urdenbach. Umgehend entsandte die Leitstelle mehrere Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst zur Einsatzstelle. Da sich die Einsatzstelle in der Nähe der Stadtgrenze zu Monheim am Rhein befand, waren ebenfalls Einsatzkräfte aus Monheim am Einsatz beteiligt.

Zur Unterstützung forderte der Einsatzleiter weitere Rettungsdiensteinheiten sowie einen Rettungshubschrauber aus Dortmund an. Die drei lebensgefährlich verletzten Personen transportierte der Rettungsdienst in Düsseldorfer Krankenhäuser.

50 Einsatzkräfte waren bei schrecklichem Unfall im Einsatz

Die Feuerwehrleute unterstützten bei der Versorgung der Verletzten, streuten auslaufende Betriebsmittel ab und leuchteten die Einsatzstelle und den Landeplatz des Hubschraubers aus. Zur Unfallaufnahme wurde durch die Polizei ein entsprechendes Unfallaufnahmeteam angefordert.

Die letzten der rund 50 Einsatzkräfte, unter ihnen auch ehrenamtliche Helfer der Freiwilligen Feuerwehr, kehrten nach etwa fünf Stunden zu ihren Standorten zurück. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.