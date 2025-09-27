Drama in NRW-Bibliothek! Frau verletzt 17-Jährigen mit Stichwaffe – schwer verletzt

Brutaler Angriff am Samstagmorgen (27. September) in NRW: In der Zentralbibliothek in Düsseldorf ist zu einer unglaublichen Tat gekommen: Eine Frau ist nach Angaben der Polizei Düsseldorf auf zwei Jugendliche losgegangen.

Einer der beiden Jugendlichen sei dabei schwer verletzt worden. Wie die zuständige Polizeidienststelle in der Landeshauptstadt NRWs gegenüber DER WESTEN bestätigte, müsse der 17-Jährige in Folge seiner schweren Verletzung eine Nacht stationär im Krankenhaus bleiben.

In NRW: Frau geht mit Stichwaffe auf Jugendliche los

Den zweiten Jugendlichen habe es indessen nicht so schlimm erwischt. Der ebenfalls 17-Jährige sei nur leicht verletzt worden. Die genauen Hintergründe zu der Tat sind noch nicht ganz klar. Wie die Polizei Düsseldorf in einer Pressemitteilung erklärte, sei die vermeintliche Täterin umgehen festgenommen worden.

++ Reisebus fährt aus den Niederlanden nach NRW – an der Grenze passiert es ++

Die Frau unbekannten Alters soll psychisch auffällig gehandelt haben. Sie soll zwar nicht der Drogen- und Obdachlosenszene Düsseldorfs angehören, sei jedoch in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden.

Genaue Tatwaffe nicht bekannt

Die Polizei Düsseldorf ermittelt derzeit noch genaue Hintergründe zu der Attacke, bei der zwei Jugendliche verletzt worden sind. Nach Angaben der NRW-Dienststelle habe die Frau die Jugendlichen mit einer Stichwaffe verletzt. Ob es sich um ein Messer oder eine ähnliche Waffe handelt, ist nicht klar.

Weitere News:

Derweil wird der schwerverletzte Jugendliche in einem örtlichen Krankenhaus behandelt. Die Zentralbibliothek Düsseldorf liegt unweit des Hauptbahnhofes – somit inmitten der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens.