NRW: Auto hält neben Saunaclub ++ Plötzlich fallen Schüsse ++ Täter auf der Flucht

Heftiger Zwischenfall in der Nacht von Donnerstag (28. Dezember) auf Freitag in NRW. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft Düsseldorf hat gegen 1.30 Uhr ein Wagen neben einem Saunaclub in Düsseldorf-Rath gehalten.

Plötzlich eröffneten der oder die Insassen des dunklen Fahrzeugs das Feuer! Die Kugel flogen Richtung Eingangsbereich des NRW-Saunaclubs! Danach raste das Auto davon. Die Polizei jagte dem Wagen anschließend hinterher.

NRW: Schüsse auf Saunaclub – Fahndung auf Autobahn

Kurz vor halb zwei klingelte das Telefon in der Leitstelle der Polizei Düsseldorf. Mehrere Schüsse seien an der Oberhausener Straße in Rath gefallen. Wenige Minuten nach dem Notruf waren die ersten Einsatzkräfte vor Ort. Sie stellten fest, dass mehrere Projektile die gläserne Fassade des dortigen Saunaclubs durchschlagen hatten. Ob sich zu dem Zeitpunkt Menschen im Eingangsbereich aufgehalten hatten, ist bislang unklar.

„Glücklicherweise wurde niemand verletzt“, teilte ein Sprecher der Polizei Düsseldorf mit. Somit konnte die Polizei sich sofort auf die Jagd nach den Schützen begeben. Zahlreiche Beamte schwärmten aus, um dem geflüchteten Fahrzeug hinterherzujagen. In einer groß angelegten Fahndung suchten die Einsatzkräfte im gesamten Stadtgebiet nach dem beschriebenen Auto. Auch die Autobahnpolizei beteiligte sich an dem Großeinsatz und setzte zahlreiche Streifenwagen auf den umliegenden Autobahnen A44, A52 und A57 ein.

Täter auf der Flucht

Doch die Suche blieb in der Nacht ergebnislos. Der oder die Täter konnten entkommen. Die Hintergründe der Tat sind deshalb bislang völlig unklar.

Die Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Düsseldorf haben nun gemeinsam die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Tathergang und die Hintergründe restlos aufzuklären.