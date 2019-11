NRW: Polizei zieht Mutter aus dem Verkehr – Grund macht fassungslos

Düsseldorf. Gehören Kinder eigentlich auch zur Gattung Mensch? Diese Frage stellt sich derzeit Linda Hintzen, nachdem sie am Dienstag von der Polizei in der NRW-Hauptstadt Düsseldorf aus dem Verkehr gezogen wurde.

Die gelernte Friseurmeisterin war an dem Tag auf einer der neuen Umweltspuren der NRW-Hauptstadt unterwegs. Die Spur ist für Fahrräder, E-Fahrzeuge, Busse, Taxen und Fahrgemeinschaften von mehr als drei Personen gedacht.

Dieses Schild weist Autofahrer auf die neue Umweltspur in Düsseldorf hin. Foto: dpa

Weil die Mutter aus Dormagen ihre beiden Kinder transportierte, sah sie sich als Fahrgemeinschaft an. Eine Streife der Polizei hat das jedoch völlig anders gesehen. Über den Fall berichtet der WDR.

NRW: Polizei Düsseldorf verwarnt Mutter auf Umweltspur

Demnach wurde Linda Hintzen von der Polizei angehalten. Die Begründung: „Das müsste mir doch mein gesunder Menschenverstand sagen, dass Kinder nicht als Personen gemeint sind, sondern nur Personen, die im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sind“, habe der Polizist die Mutter zurechtgewiesen.

Ihre Antwort: „Tut mir Leid, das sagt mir mein gesunder Menschenverstand aber nicht“, sagt sie dem öffentlich-rechtlichen Sender. Sie kassiert eine Verwarnung, eine Strafen zahlen muss sie nicht. Aber die Weiterfahrt auf der Umweltspur wird ihr untersagt. Danach reicht sie Beschwerde bei der Polizei Düsseldorf ein.

„Man muss mich nicht so herablassend behandeln“

„Ich hab mich über die Art und Weise einfach geärgert", so Linda Hintzen gegenüber dem WDR und weiter: „Man muss mich nicht so herablassend behandeln.“

+++ Düsseldorf beschließt die nächste Umweltspur: Mega-Staus auf wichtiger Verkehrsader drohen +++

Den Eingang der Beschwerde bestätigte ein Sprecher der Polizei gegenüber dem Sender. Man wolle den Vorgang intern klären, heißt es. Zum Sachverhalt an sich hieß es, dass der Begriff „Fahrgemeinschaft“ vom Gesetzgeber nicht klar definiert sei. Mehr wolle man im Dialog mit der Betroffenen klären.

Die Umweltspur soll das Fahren mit Rad, E-Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln Attraktiver machen. Foto: dpa

Stadt poltert: „Absurd“

Die Stadt Düsseldorf bezeichnet den Fall auf Nachfrage des Senders als „absurd“. Kinder seien selbstverständlich Personen und gelten somit als Teil der Fahrgemeinschaft.

+++ Neue Umweltspur: Pendler stinksauer – „Mit Umweltschutz hat das Null zu tun“ +++

So sieht es auch Linda Hintzen, die auch in Zukunft auf der Umweltspur fahren will, wenn ihre beiden Kinder an Bord sind.

Neben Fahrrädern, E-Fahrzeugen, Bussen, Taxen und Fahrgemeinschaften hat auch eine weitere Person eine Sondergenehmigung für die Fahrspur – was die Opposition im Rat störte, weshalb sie nachfragte.

Wer ausgerechnet auf der Umweltspur fahren darf, kannst du hier nachlesen>>>