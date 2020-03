NRW: Obdachloser lebt zehn Jahre auf der Straße – „An schlimmen Tagen kann ich gar nicht aufstehen“

Düsseldorf. „An schlimmen Tagen kann ich gar nicht aufstehen. Nicht weil ich faul bin oder schlafen will, sondern weil es einfach nicht geht.“ Das sind die Worte von Chris (29), der jahrelang als Obdachloser in der NRW-Hauptstadt Düsseldorf gewohnt hat.

Der 29-Jährige lebte zuletzt zurückgezogen mit seinem Hund in einem Zelt auf einem alten Bahngelände. Gegenüber einem Kamerateam von Vox gibt er Einblick in sein Seelenleben: „Wenn mein Tag morgens scheiße anfängt, dann hört der abends eigentlich auch scheiße auf.“

Doch von einem Tag auf den anderen verändert sich plötzlich alles im Leben des Norddeutschen.

NRW: Obdachloser nutzt die Chance seines Lebens

Chris hatte sich zuvor mit einer Gruppe Obdachloser angefreundet, die ihr Lager am NRW-Forum in Düsseldorf aufgeschlagen hatten. Die Stadt bot den Obdachlosen schließlich an, in zwei Häuser am Stadtrand zu ziehen.

Die Gruppe war begeistert. Auch Chris war Feuer und Flamme, sprühte plötzlich vor Tatendrang. Mit der Sicherheit des Dachs über den Kopf wollte der 29-Jährige auch seine Chance auf dem Arbeitsmarkt suchen.

Die bekam er schließlich von Thomas Staas. Der 52-Jährige führt eine Wildtieraufzuchtstation in Wassenberg. Geparden, Alpakas, Kängurus und auch ein Trampeltier. Gegenüber Zoos hat Chris eigentlich eine Abneigung.

Aber das hier ist etwas anderes. Thomas Staas übernimmt Überschüsse aus Zoos und kümmert sich um kranke und nicht gewollte Tiere. Als Chris das Areal sieht, kann er sein Glück kaum fassen. „Ich hab direkt Lust mir irgendwas zu schnappen und anfangen zu arbeiten“, sagt er.

„Arbeit ist eine gute Therapie“

Die Chemie stimmt. Fünf Wochen später ist Chris weiterhin begeistert.

Mit der Arbeit an der frischen Luft scheint der 29-Jährige ein gutes Heilmittel für seine depressiven Züge gefunden zu haben: „Weil ich lange Arbeitstage habe, habe ich eigentlich auch keine Zeit für miese Gedanken. Arbeit ist eine gute Therapie, sag ich mal.“

Großer Traum geht in Erfüllung

Lang sind die Tage ohne Frage. „Wir haben teilweise 16- bis 17-Stunden-Tage“, verrät Thomas Staas. Die eine Stunde Pendelei am Tag von Düsseldorf nach Wassenberg kam deshalb dauerhaft nicht in Frage.

Dafür gab es eine Lösung. Ganz in der Nähe machte ein Campingplatz dicht. Für seinen neuen Mitarbeiter kaufte der 52-Jährige dort einen Wohnwagen. „Chris hat mir immer erzählt, dass sein größter Traum schon immer ein Bauwagen war“, erklärt Staas.

„Es ist das, was ich immer wollte“

Chris ist seine Dankbarkeit anzusehen. Die Arbeit, das neue Trailer-Leben. „Es ist das, was ich immer wollte, ohne das gewusst zu haben.“

Mehr über die Geschichte von Chris und weiterer Obdachlose aus Düsseldorf erfährst du in der Vox-Dokumentation „Obdachlos – Einzug in ein neues Leben“ bei TV NOW.