Mann aus NRW sticht auf neuen Freund seiner Ex ein – Lebensgefahr!

Schockierende Szenen in Düsseldorf (NRW): Dort soll ein Mann in einer blutigen Nachtattacke den Partner seiner Ex-Freundin angegriffen haben. Der Tatort liegt im Stadtteil Bilk, wo der 46-Jährige mit seiner 36-jährigen Freundin am frühen Donnerstagmorgen unterwegs war. Der Angreifer, der Ex-Partner der Frau, überraschte das Paar von hinten.

Die grausame Tat ereignete sich auf dem Gehweg der Mecumstraße. Laut Polizei stach der 49-Jährige plötzlich mehrfach mit einem Messer auf den Lebensgefährten seiner ehemaligen Partnerin ein. Der schwer verletzte Mann wurde noch vor Ort notärztlich versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er intensivmedizinisch behandelt werden musste.

Mordkommission ermittelt im Fall NRW

Der mutmaßliche Täter, ein Deutscher, soll den Lebensgefährten seiner Ex-Freundin als „vermeintlichen Nebenbuhler“ gesehen haben. Die Motivlage deutet auf ein privates Drama hin. Die Mordkommission Düsseldorf sowie die Staatsanwaltschaft haben inzwischen die Ermittlungen aufgenommen. Ihnen liegen Zeugenaussagen vor, die das profilierte Vorgehen des Mannes bestätigen.

In Fällen wie dem Messerangriff auf der Düsseldorfer Mecumstraße geht die Polizei entschlossen vor. Es wird untersucht, ob bei dem Täter eine psychische Belastung oder emotionale Ausnahmesituation die Tat ausgelöst haben könnten. Die Ermittlungsbehörden in NRW werden den Angriff nun bis ins Detail rekonstruieren, um die Hintergründe vollständig zu klären.