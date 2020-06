NRW: 17-Jähriger nach Massenschlägerei in Lebensgefahr – Zeugen müssen Schreckliches mitansehen

Düsseldorf. Brutale Gewalt-Eskalation in NRW am frühen Samstagabend. Nach ersten Ermittlungen der Polizei Düsseldorf sind am frühen Samstagabend in der NRW-Hauptstadt mindestens 20 Menschen aufeinander losgegangen.

Ein Beteiligter (17) schwebte nach der Auseinandersetzung im Bereich des S-Bahnhofes Garath zeitweise in Lebensgefahr. Augenzeugen haben schreckliche Szenen beobachtet.

NRW: Massenschlägerei an S-Bahnhof – 17-Jähriger mit Messer verletzt?

Nach Informationen von DER WESTEN berichten Zeugen, dass der 17-Jährige mit einem Messer angegriffen worden sein soll. Danach habe eine größere Personengruppe die Flucht ergriffen.

Den Einsatz des Messers hat die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung mit der Polizei noch nicht bestätigt. Fest steht jedoch, dass das 17-jährige Opfer nach der Bluttat mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus kam und dort notoperiert werden musste.

+++ Essen: Mann (34) geht mit Waffe auf Trio los – in seiner Wohnung macht die Polizei eine gefährliche Entdeckung +++

Nach Angaben der Behörden sei der junge Mann nach der Operation außer Lebensgefahr.

------------------------------------

• Mehr Themen aus der Region:

Corona-Skandal in Rheda-Wiedenbrück – Clemens Tönnies ist sich keiner Schuld bewusst

Düsseldorf: Erschreckende Corona-Kontrolle in Restaurant – Wirt behauptet, dass...

• Top-News des Tages:

Sky, DAZN und Amazon: Poker um Bundesliga-TV-Rechte offiziell beendet – hier kannst du die Spiele demnächst live gucken

Straßenschlachten in der Stuttgarter Innenstadt! DAS war der Auslöser

-------------------------------------

Polizei leitet Großfahndung ein

Die Polizei eilte nach einem Notruf mit einem massiven Aufgebot zum Tatort und leitete eine Großfahndung nach den Beteiligten der brutalen Schlägerei ein.

Dabei konnten die Beamten in der näheren Umgebung mehrere Kleingruppen von Personen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren antreffen. Die Beamten kontrollierten alle Personalien. Eine unmittelbar eingesetzte Mordkommission muss nun feststellen, ob sie mit der Tat am S-Bahnhof in Verbindung stehen.

Polizei bittet um Hilfe

Die Hintergründe der Bluttat sind noch völlig unklar. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit jetzt um Hilfe bei der Aufklärung.

Du hast etwas gesehen oder kannst Angaben zu möglichen Beteiligten der Auseinandersetzung machen? Dann melde dich bitte bei der ermittelnden Mordkommission unter der Nummer: 0211-8700. (ak)