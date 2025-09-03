NRW: Pflegemutter lässt Kleinkind (1) in stickigem Auto zurück – erst Stunden später kehrt sie vom Shoppen zurück

In einem Parkhaus in Düsseldorf (NRW) kam es zu einem gefährlichen Vorfall. Eine 36-jährige Pflegemutter aus Siegen ließ ihren einjährigen Pflegesohn allein im Auto. Gegen 10:30 Uhr stellte sie ihren Dacia im Parkhaus am Martin-Luther-Platz ab. Sie wollte „kurz Einkäufe erledigen“ und ließ das schlafende Kind zurück.

Anschließend fand sie jedoch ihr Fahrzeug nicht mehr und irrte umher. Ein Parkhausmitarbeiter bemerkte etwa eineinhalb Stunden später das schreiende Kind im Wagen. Er verständigte sofort die Polizei der NRW-Stadt.

NRW: Pflegemutter lässt Kleinkind (1) in stickigem Auto zurück

Die eintreffenden Beamten erkannten die Gefahrensituation für das Kleinkind im stickigen und sehr warmen Fahrzeug. Sie schlugen mit einem Nothammer die Scheibe des Dacia ein, um das Kind zu befreien. Ein Rettungswagen brachte den Jungen in ein Krankenhaus. Nach Untersuchungen konnten die Ärzte Entwarnung geben. Die Polizisten unternahmen derweil alles, um die Halterin des Fahrzeugs ausfindig zu machen.

Trotz einer Durchsage in den benachbarten Schadow Arkaden gelang dies nicht. Die Beamten informierten währenddessen das Jugendamt. Dieses übernahm schließlich den Fall. Etwa drei Stunden nach dem Beginn der Suche tauchte die Frau schließlich an ihrem Fahrzeug auf. Sie erklärte, dass sie die Orientierung verloren habe. So habe sie ihr Auto erst nach Stunden wiederfinden können.

Erst Stunden später kehrt sie vom Shoppen zurück

Gegen sie wurde eine Strafanzeige wegen Verletzung der Fürsorgepflicht gestellt. Der Kinderschutzdienst der Stadt Düsseldorf übernahm die weitere Betreuung des Jungen. Dieser Vorfall in NRW verdeutlicht die Bedeutung aufmerksamer Mitarbeiter.

Durch ihre rechtzeitige Reaktion konnte Schlimmeres verhindert werden. Das Jugendamt in NRW wird die Hintergründe des Falls weiter prüfen. Damit rückt einmal mehr der Schutz von Pflegekindern in NRW ins öffentliche Bewusstsein.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.