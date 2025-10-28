GNTM-Model aus NRW schimpft über 40-Stunden-Woche: „Das ist doch Quatsch“

Der große Model-Durchbruch blieb für Julian Kamps bislang aus. Der 25-jährige Influencer lebt mittlerweile in Düsseldorf und arbeitet seit Oktober Vollzeit. Ursprünglich kündigte der gebürtige Weseler seinen Beruf im Bankwesen, um sich ganz seinem Traum von Modeln und Social Media zu widmen. Doch jetzt steht er wieder im Berufsalltag.

NRW: Kritik an der 40-Stunden-Woche

Auf Instagram sprach Kamps in einem Video offen über die Herausforderungen seiner 40-Stunden-Woche, wie die „Rheinische Post“ berichtet: „Leute, ich arbeite ja seit drei Wochen. Es ist jetzt die dritte Woche, krass, wie schnell die Zeit vergeht. Wir haben jetzt 18.41 Uhr. Ich habe das Haus um 7.30 Uhr verlassen. Ihr wollt mir doch nicht sagen, dass das das Leben ist.“ Das Posting erreichte bereits 4,3 Millionen Aufrufe – und auch auf TikTok gehen die Zahlen durch die Decke. Neben Zustimmung bekommt der Influencer allerdings auch harsche Kritik.

Kamps stellte klar: Er fühlt sich durch die lange Arbeitswoche eingeschränkt. „Dreieinhalb Stunden, um zu leben, damit ich morgen früh wieder fit bin, um auf die Arbeit zu gehen. Das könne es doch nicht sein.“ Der Influencer plant aber, seine Stunden zu reduzieren. „100 Prozent geht gar nicht“, betont der 25-Jährige, der sich bewusst ist, dass sich seine Ansichten wie die typischen Meinungen der Gen Z anhören.

NRW-Debatte: Lob und Kritik online

Die hitzigen Kommentare unter seinem Post zeigen, dass Kamps mit seiner Kritik einen Nerv getroffen hat. Viele Follower stimmten ihm zu. „Das ist halt einfach kein Leben, sondern wurde nur normalisiert“, heißt es etwa. Andere lobten die Gen Z für ihre Offenheit und wünschten sich mehr „gesunden Menschenverstand“. Natürlich äußerte sich auch Gegenwind: „Das ist normal“, schreiben kritische Stimmen. Einige Kommentare gingen jedoch deutlich unter die Gürtellinie, wie Kamps verriet. „Mir sagte man etwa, ich sei wohlstandsverwahrlost und man sollte mich abschieben.“

Trotz der Kritik lässt sich Kamps nicht beirren und steht weiterhin zu seiner Meinung. Arbeitskollegen in der NRW-Hauptstadt unterstützen ihn sogar. Sein Chef habe sich allerdings bislang nicht zu dem viel beachteten Video geäußert. „Ich bin mal gespannt“, sagt der Influencer schmunzelnd, der glücklicherweise Spaß an der Arbeit findet. Dennoch möchte er langfristig mehr Freizeit und denkt an eine Stundenreduktion.

NRW: Modeln neben dem Vollzeitjob

Auch als Vollzeit-Marketingexperte bleibt Kamps ein Teil der Modelwelt. Er ist nach wie vor bei einer Modelagentur sowie einer Social-Media-Agentur gelistet und arbeitet neben dem Büroalltag an seiner Karriere. „Ich werde natürlich erst einmal weiter Vollzeit arbeiten; die nächsten 40 Jahre möchte ich das aber nicht“, betont Kamps. Sein Ziel: Mehr Zeit fürs Leben und eine reduzierte Arbeitszeit – immerhin gibt es nur das eine Leben, wie er sagt.