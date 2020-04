Die Feuerwehr ist in Düsseldorf zu einem Küchenbrand ausgerückt – und ist dort auf massive Probleme gestoßen. (Symbolfoto)

NRW: Feuerwehr will Brand löschen – doch SIE behindern die Einsatzkräfte

Es kommt auf JEDE Minute an – und fast hätte es HIER zu verheerenden Konsequenzen geführt...

Am Sonntag ist die Feuerwehr in Düsseldorf (NRW) gegen 19.23 Uhr zu einem Küchenbrand im Erdgeschoss eines Zweifamilienhauses im Stadtteil Rath ausgerückt. Die beiden Bewohnerinnen hatten sich bereits ins Freie retten können. Eigentlich also ein Routine-Einsatz für die Feuerwehrmänner. Eigentlich.

NRW: Feuerwehr will Brand löschen – doch Falschparker behindern den Einsatz

Doch kurz vor dem Ziel dann der Schock, denn: Der Feuerwehr-Löschzug konnte nicht zum Ziel durchfahren – Falschparker hatten den Feuerwehrzugang versperrt! Dichter schwarzer Rauch ist bereits aus dem Küchenfenster herausgequollt, es ist in der Folge geplatzt. Der Küchenbrand drohte sich im ganzen Haus auszubreiten, und die Brandbekämpfer kommen nicht durch.

----------------------------------

Die Top- News des Tages:

++ Coronavirus in NRW: Wegen Corona-Verdachts! Gymnasium muss nach drei Tagen wieder schließen ++

----------------------------------

Die Feuerwehr hat schnell reagieren müssen, in Kauf genommen, dass zwei falsch abgestellte Autos beim Einbiegen des Löschzugs zur Adresse beschädigt worden sind. Laut Feuerwehr hat es sich dabei um kleine Kratzspuren am Lack gehandelt. Als der ganze Tross vor Ort war, konnte endlich die Brandbekämpfung starten. Knapp zehn Minuten später war das Feuer unter Kontrolle.

----------------------------------

Mehr News aus NRW:

++ A44: Auto überschlägt sich auf Autobahn in NRW – jetzt steht die Polizei vor einem großen Rätsel ++

++ Coronavirus in Essen: Mann stirbt an Covid-19 – Familie erhebt schwere Vorwürfe ++

----------------------------------

Bewohnerinnen unverletzt – Feuerwehr warnt

Der giftige Rauch wurde mit einem Hochleistungslüfter aus dem Haus geblasen. Um Glutnester in der Holzbalkendecke ausfindig zu machen, musste die Deckenverkleidung der Küche komplett entfernt werden. Nach knapp 75 Minuten war der Einsatz erfolgreich beendet. Doch die Feuerwehr warnt einmal mehr, den Feuerwehr-Zugang freizuhalten. Im schlimmsten Fall hätten sich im Haus hilflose Menschen befinden können.

Nicht auszudenken, was dann passiert wäre, wenn die Feuerwehr wegen Falschparker zu spät ankommt.