Frau aus NRW macht wertvollen Fund – 20 Jahre später meldet sie sich

Als Daniela Zakel vor 20 Jahren in Düsseldorf unterwegs war, ahnte sie noch nicht, dass sie ihr Einkauf noch im Jahr 2025 beschäftigen sollte.

Vor dem Zoohandel an der Piwipp machte sie eine Entdeckung, die sie bis heute nicht loslässt. Dabei handelt es sich um einen Ehering. Der hat trotz aller Bemühungen bis heute nicht die rechtmäßige Besitzerin erreicht. Zum 20-jährigen „Jubiläum“ wendet sich Daniela jetzt an die Öffentlichkeit.

Ehering in NRW gefunden – wem gehört das gute Stück?

Sie habe den Ring beim Fundbüro abgegeben und es mehrfach beim Standesamt in der NRW-Landeshauptstadt versucht. Aber aus datenschutzrechtlichen Gründen habe man ihr dort nicht mitteilen wollen, wer im Jahr 2000 ihren Michael geheiratet hat. Der Name und das Hochzeitsdatum ging aus der Gravur des Eherings hervor, wie die Düsseldorferin im Gespräch mit DER WESTEN erklärt.

Selbst das Fundbüro habe nach längerer Zeit aufgegeben und sich bei Daniela zurückgemeldet. Weil niemand nach dem silbernen Ring mit dem weißen Stein gesucht habe, wurde sie gebeten, ihn wieder abzuholen. Das tat sie und weiß bis heute nicht, wem das gute Stück gehört.

Wem gehört dieser Ring? Foto: Daniela Zakel

„Würde ihn gern loswerden“

„Ich würde ihn gerne endlich irgendwann mal loswerden“, erklärt die Düsseldorferin am Montag (15. September) in der Facebook-Gruppe „NETT-WERK Düsseldorf“. Der rechtmäßige Besitzer müsse ihr nur das richtige Datum nennen, das auf dem Ehering eingraviert ist.

In der Facebook-Gruppe feiern die Düsseldorfer Danielas Engagement: „Total lieb, dass Du Dich auf die Suche machst!“, lobt eine. Doch nicht jeder ist so zuverlässig, dass sich die gesuchte Dame finden lässt oder der Ring überhaupt noch eine Bedeutung hat, wie dieser doch eher pessimistische Kommentar zeigt: „Die sind inzwischen bestimmt geschieden.“ Falls sich auch nach dem öffentlichen Aufruf niemand meldet, regt eine andere Düsseldorferin an: „Gib ihn in Zahlung, wenn sich keiner meldet, und spende das Geld für einen guten Zweck.“