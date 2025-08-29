Brand-Tragödie in NRW – Feuerwehr findet Leiche

Tödlicher Brand am Freitagmorgen (29. August) in der NRW-Hauptstadt Düsseldorf. Die Feuerwehr rückte nach einem Notruf schnell zum Einsatzort im Stadtteil Derendorf. Die Einsatzkräfte konnten eine Brandausbreitung in dem betroffenen Mehrfamilienhaus verhindern.

Für eine Person kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der tragische Vorfall löste umfangreiche Einsätze und Ermittlungen aus, die nun die Kriminalpolizei leitet.

Feuerwehr findet Leiche in NRW

Gegen 6 Uhr schlugen Rauchmelder in einer Wohnung an der Spichernstraße Alarm. Zeigen alarmierten die Feuerwehr, die binnen Minuten vor Ort war und das Feuer in einer Wohnung im ersten Obergeschoss entdeckte.

Die Einsatzkräfte drangen sofort unter Atemschutz in die Wohnung, um den Brand zu bekämpfen. Hierdurch blieben alle anderen Wohnungen des Gebäudes bewohnbar. Trotz des schnellen Eingreifens fand die Feuerwehr eine Person leblos in der Brandwohnung vor.

Polizei ermittelt nach Brand in NRW

Nach Abschluss der Löschung und Lüftung kontrollierten die Einsatzkräfte die angrenzenden Wohnungen. Aufgrund des reibungslosen Ablaufs konnten die Maßnahmen in etwa 90 Minuten beendet werden.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

