NRW: Streit eskaliert ++ Lebensgefahr ++ Mordkommission fahndet nach Jugendlichen

Eine Bluttat hat sich am frühen Sonntagmorgen (30. April) in NRW ereignet. Der oder die Täter sind noch immer auf der Flucht. Die Polizei bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung.

Eine Mordkommission der Düsseldorfer Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts, das sich am frühen Sonntagmorgen um 1.25 Uhr in NRW in der Düsseldorfer Altstadt zugetragen hat.

NRW: Not-Operation noch in der Nacht

Zwei Männer waren offenbar in der Kapuzinergasse mit einer Personengruppe – es handelt sich vermutlich um Jugendliche oder Heranwachsende – in einen Streit geraten. Erst war die Auseinandersetzung verbaler Natur. Doch dann eskalierte die Situation. Im Zuge dessen erlitt einer der beiden Männer, ein 29-Jähriger, lebensgefährliche Verletzungen durch mehrere Messerstiche. Nach einer Not-Operation in der Nacht werden diese aktuell in einem Krankenhaus in NRW weiter behandelt.

Die Täter – etwa vier bis fünf Personen – flüchteten. Eine Fahndung in NRW verlief bislang ohne Erfolg. Eine Mordkommission ermittelt auf Hochtouren, wie die Polizei Düsseldorf und die Staatsanwaltschaft Düsseldorf am Sonntagmittag in einer gemeinsamen Pressemitteilung betonten. Dabei würden auch Aufnahmen der Videobeobachtung ausgewertet.

Wer Hinweise zu der Tat und/oder zu den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 11 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700.