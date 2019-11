In NRW wird es am Montag chaotisch auf den Straßen. Landwirte protestieren gegen die Agrarpolitik.

NRW droht Verkehrs-Kollaps: Hier sorgen Traktoren am Montag für Chaos

Chaos auf den Straßen in NRW! Neben dem üblichen Rush Hour-Horror werden am Montag (25. November) auch noch Traktoren die Straßen in vielen Teilen von NRW verstopfen.

Mit einer Staffelfahrt Tausender Traktoren wollen Landwirte aus NRW am Montag erneut gegen das geplante „Agrarpaket“ der Bundesregierung demonstrieren. Sie streiken gegen strengere Auflagen für die Landwirtschaft.

NRW: Bauern streiken mit Traktor-Staffelfahrt nach Berlin

Die Fahrt beginnt morgens um 7 Uhr in Bonn und führt laut den Organisatoren über Köln (9 Uhr), Düsseldorf (10.30 Uhr), Essen (12.30 Uhr), Dortmund (14 Uhr) und Hamm (15.30 Uhr) bis Bielefeld (17 Uhr). Die Polizei rechnet mit „erheblichen Verkehrsstörungen“ bis in den Abend hinein.

Die Polizei in Bochum hat bei Twitter die Teilstrecke durchs Ruhrgebiet veröffentlicht:

❗ Am 25. November wird die landesweite #Traktordemo 🚜 🚜 🚜 auch #Bochum passieren. Ab circa 14 Uhr bis in die Abendstunden wird diese Staffelfahrt vom Essener Stadtgebiet aus (Bochumer Landstraße) folgende Strecke befahren: https://t.co/zheYfkPSX9 pic.twitter.com/paq996BQPa — Polizei NRW BO (@polizei_nrw_bo) November 22, 2019

Die Polizei Bielefeld hat die NRW-weite Koordination für den Demo-Tag übernommen. Laut der Behörde ist den Traktorkonvois verboten, Autobahnen zu benutzen. Die Polizei rechnet landesweit damit, dass sie teilweise Straßen sperren muss, um die Konvois passieren zu lassen.

Veranstalter rechnet mit „einigen Tausend“ Traktoren

Wie Ansgar Tubes, NRW-Sprecher des Netzwerks „Land schafft Verbindung - Deutschland“, der Deutschen Presse-Agentur am Freitag sagte, rechnet er mit „einigen Tausend“ Teilnehmern, die am Montag mit ihren Traktoren bei je einer der Etappen dabei sein werden.

„Wir werden an jedem Ort etwa eine Stunde Pause machen, um mit den Verbrauchern ins Gespräch zu kommen“, so Agrar-Unternehmer Tubes. Er hat vor wenigen Wochen einen NRW-Ableger des Netzwerks gegründet, das für den kommenden Dienstag zu einer Sternfahrt zum Brandenburger Tor in Berlin aufgerufen hat.

Hier streikten bereits Bauern am Freitag in Niedersachsen. Foto: imago images / Chris Emil Janßen

Dort wird laut den Organisatoren auch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) erwartet. „Unsere Aktion in NRW ist für alle Betroffenen, die es nicht nach Berlin schaffen - und soll unsere Anliegen ins Land tragen“, sagte Tubes.

Mehrere Polizeidienststellen haben am Montag Bürgertelefone eingerichtet.

Das sind die Telefonnummern einiger Dienststellen:

Duisburg: 0203 280 1061

Bochum: 0234 910-5555

Dortmund: 0231/132 5555

Hamm: 02381-916-4040

Das Agrarpaket sieht unter anderem mit Verweis auf den Umweltschutz ein Verbot bestimmter Pflanzenschutzmittel vor, muss aber noch in Bundestag und Bundesrat beraten werden. Die Bauern fordern eine Aussetzung. Nach ihrer Auffassung sind die Agrarbetriebe und die regionale Lebensmittelproduktion in Deutschland gefährdet. (js mit dpa)