NRW: Drive-in-Döner? US-Amerikaner kann es nicht fassen: „Crazy“

Das hat ihn ganz schön aus den Socken gehauen! Der Döner gehört bereits seit Jahren zu den beliebtesten Fast-Food-Gerichten in Deutschland. Auch in NRW ist er weit verbreitet und beliebter Helfer gegen den schnellen Hunger.

Seit einiger Zeit hat sich besonders eine Döner-Kette in NRW beliebt gemacht – und zwar „Haus des Döners“. Mit über 100 Filialen in Deutschland, die meisten davon in NRW, hat die Fast-Food-Kette jetzt für einen kleinen Hype gesorgt. Denn seit Neuestem gibt es einen Drive-in-Döner. Das findet vor allem ein US-Amerikaner spannend…

Dönerladen aus NRW sorgt für Verblüffung

Via Instagram teilt ein US-amerikanischer Content Creator nun seine Erfahrung mit dem Drive-in-Döner. „Heute probieren wir den ‚Drive-thru-Döner‘ aus. Ich muss es erst sehen, um es zu glauben. Ich bin es nämlich so gewöhnt, einfach in einen Imbiss zu gehen und da mein Essen zu bekommen“, erzählt er in seinem Clip. Seine Follower nimmt er dann auf eine kleine Tour mit

+++NRW: Paradies für Veganer – Fans stürzen sich auf DIESE Produkte+++

„Es ist echt crazy, dass ich jetzt einen Döner in einem ‚Drive-thru‘ bekomme“, stellt er fest. Doch das Ergebnis überrascht ihn sehr, denn der Döner der Fast-Food-Kette aus NRW schmeckt genau wie alle anderen auch und ist vom Preis her ebenfalls gleich. Sein Fazit: Er wird sehr wahrscheinlich wiederkommen! „Ich musste etwa 20 Minuten warten, aber eben in meinem Auto. […] Es ist einfach echt komfortabel“, schildert er seine Erfahrung weiter.

Mehr Themen:

Ein schönes Kompliment für den Dönerladen aus NRW. Die Kette, die es seit 2019 gibt, ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Seit September 2024 ist „Haus des Döners“ mit seinem neuesten Coup am Start – seinem ersten Drive-in in Köln. „Das Haus des Döners hat seine 100. Filiale für euch in Köln Lövenich eröffnet – und das mit dem ersten Drive-in!“, verkündete sie damals im Netz. Damit zeigt die Fast-Food-Kette aus NRW einmal mehr, wie sehr sie am Puls der Zeit leben.