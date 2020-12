NRW: Dramatischer Wohnungsbrand in der Nacht! Mann (58) stirbt

NRW: In den frühen Morgenstunden brach ein Feuer in einem Wohnhaus aus. Für den Bewohner kam jede Hilfe zu spät.

In der Nacht auf Donnerstag ist es zu einem tragischen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Voerde (NRW) gekommen. Der alleinige Bewohner, ein 58-Jähriger, konnte zwar aus der brennenden Wohnung gerettet werden, verstarb aber noch vor Ort.

Gegen 0.43 Uhr erhielt die Feuerwehr einen Notruf über einen Wohnungbrand in NRW. Daraufhin eilten die Feuerwehren Voerde, Möllen und Löhnen sowie der Rettungsdienst aus Dinslaken zu der Unglücksstelle an der Straße Im Osterfeld.

+++ NRW: Leichenfund im Wald! Polizei glaubt an Verbrechen – wer erkennt diesen Toten? +++

Vor Ort sahen die Einsatzkräfte bereits, wie schwarzer Rauch aus einer Terrassentüre in der ersten Etage des Mehrfamilienhauses herauszog. Die Feuerwehr leitete sofort umfangreiche Löschmaßnahmen über das Treppenhaus als auch über eine Drehleiter von außen ein, da sich nach Angaben der Hausbewohner noch eine Person in der Wohnung befinden sollte. Das teilten Polizei und Feuerwehr in einer Pressemeldung mit.

Wenig später konnten die Feuerwehrleute einen bewusstlosen 58-Jährigen aus der Wohnung retten, welchen sie den Rettungskräften übergaben. Diese leiteten umgehend eine Reanimation des Mannes ein, dennoch verstarb er noch vor Ort.

Brandursache unklar

Für die Dauer der Löscharbeiten wurde der Bereich des Brandortes abgesperrt. Nachdem der Brand gelöscht worden war, lüftete die Feuerwehr das Gebäude. Alle weiteren Bewohner konnten in ihren Wohnungen bleiben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Wie es zu dem Brand gekommen war, ist bislang unklar. Die insgesamt 50 Einsatzkräfte übergaben die Einsatzstelle um 2.50 Uhr an die Polizei, die die Ermittlungen zur Brand- und Todesursache aufgenommen hat. Die Ermittlungen dauern an. (nk)