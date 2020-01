NRW: Dramatische Unfallserie bei dichtem Nebel – zwei Autobahnen gesperrt!

Auf den Autobahnen in NRW kam es in der Silvesternacht zu zwei Massenkarambolagen.

In der Silvesternacht ist es zu einer dramatischen Unfallserie auf den Autobahnen in NRW gekommen.

An mehreren Orten in NRW kam es zu Auffahrunfällen und Massenkarambolagen mit zahlreichen Verletzten. Grund dafür war dichter Nebel.

NRW: Massenkarambolage auf A3 bei Duisburg

Einer der schwersten Unfälle ereignete sich auf der A3 bei Duisburg. Die durch die dichte Nebelfelder extrem eingeschränkt Sicht führte gegen 3.11 Uhr zu einer Massenkarambolage.

18 Fahrzeuge sollen nach ersten Angaben an dem Unfall beteiligt sein. Drei Personen wurden leicht verletzt, eine Person erlitt schwere Verletzungen.

Die Feuerwehr Mülheim unterstütze die Kollegen aus Duisburg und sicherte die Einsatzstelle im Bereich des Stauendes auf der A3 und der A40 ab. Die Fahrbahn musste für die Arbeiten gesperrt werden. Die Sperrung soll am Morgen wieder aufgehoben werden.

Fünf Tipps für den Stau Fünf Tipps für den Stau

Die Feuerwehr Mülheim berichtete von „sehr dichtem Nebel und nahezu null Sicht“.

NRW: Schlimme Unfälle in der Silvesternacht – viele Verletzte

Nur wenige Minuten später krachte es auch in Bottrop. Um 3.20 Uhr raste ein Fahrzeug zwischen den Anschlussstellen Bottrop-Süd und Oberhausen Neue Mitte in Fahrtrichtung Oberhausen in das vorfahrende Fahrzeug.

------------------------------------

• Mehr Themen aus der Region:

Silvester-Chaos auf der A2: Massankarambolage in Dortmund – Autobahn gesperrt!

Wetter in NRW: Warnung zum Neujahr an alle Autofahrer!

• Top-News des Tages:

NRW: Silvester-Hölle im Krefelder Zoo! Affenhaus brennt komplett nieder – Tiere haben keine Chance

Dschungelcamp: RTL macht es offiziell! Das sind die Teilnehmer 2020 – die Fans haben sofort einen Verdacht

-------------------------------------

Durch den Aufprall wurden acht Personen leicht und eine Person schwer verletzt. Alle Insassen konnten sich noch vor Eintreffen der Rettungskräfte selbstständig aus den Fahrzeugen befreien. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Polizei sperrt A40 wegen Unfall und schlechter Sicht

Grund für den Auffahrunfall war nach Angaben der Feuerwehr Bottrop auch hier der dichte Nebel in der Nacht. Die Sicht betrug zu diesem Zeitpunkt nur etwa fünf Meter, berichteten die Einsatzkräfte.





Für die Dauer des Einsatzes war die A40 bis 5.10 Uhr voll gesperrt.

Dortmund: Unfall auf der A40 – Fahrbahn gesperrt

Auch in Dortmund kam es wegen der schlechten Sichtverhältnisse zu schweren Unfällen. Bei einer Massenkarambolage auf der A2 krachten 15 Autos ineinander. Auf der Gegenfahrbahn krachte es nahezu zeitgleich.

Die Polizei sperrte die A2 am Morgen zwischen Dortmund Nord-Ost und Kamen-Bergkamen in beide Richtungen. Mehr dazu erfährst du >>> hier <<<. (vh)