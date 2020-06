NRW: Drama in Köln – Frau findet ihren Mann tot im Bett

NRW. Drama in Köln (NRW)!

Eine Frau aus der NRW-Metropole hat ihren Mann plötzlich tot im Bett aufgefunden. Für die Familie der Beginn eines Albtraums.

NRW: Frau findet Mann tot im Bett

Es ist unfassbar dramatisch: An Vatertag war die Familie aus NRW mit ihren vier kleinen Kindern noch zusammen. Nur einen Tag später war der Mann tot. Jetzt steht Chantal L. (26) ohne ihren Mann Ümit S. (29) da. Darüber berichtet der Express.

An jenem Morgen des 22. Mai frühstückte Chantal L. zunächst mit ihren Kindern, dann wollte sie Ümit S. wecken. Als sie zum Schlafzimmer ging, ahnte sie noch nicht, dass im nächsten Moment nichts mehr so sein wird wie bisher.

Denn ihr Mann schlief nicht, sondern lag leblos im Bett. „Sie hat total apathisch geschrien, sodass der Nachbar sturmgeklingelt und sofort angeboten hat, die Kinder zu übernehmen. Es muss also ein sehr eindringliches Schreien gewesen sein“, berichtet die Schwester der Frau gegenüber dem „Express“.

Dann seien auch schon Kriminalpolizei, Seelsorger und die Angehörigen der Familie gekommen. „Die konnten das alle nicht wahrhaben, hier ist einer nach dem anderen zusammengebrochen“, sagt sie weiter.

Ümit S. habe starken Diabetes Typ 1 gehabt, doch soll das nicht die Todesursache gewesen sein. Warum der 29-Jährige völlig unerwartet aus dem Leben gerissen wurde, ist unklar. Bisherige Tests sollen keinen Grund für seinen Tod ergeben haben.

NRW: Die junge Familie wird sich nun auf ein ganz anderes Leben einstellen müssen. (Symbolbild) Foto: imago images / Westend61

Familie hofft auf Hilfe

Klar ist dagegen, für die junge Familie ist es ein Albtraum. Weil sie nicht mehr in der Wohnung, in dem das große Unglück passierte, leben kann, wird sie nun notgedrungen in ein anderes Haus ziehen müssen.

Außerdem steht Chantal L. mit ihren vier kleinen Kindern jetzt vor einer weiteren großen Herausforderung: Ihr fehlt das Geld für die Renovierung und Einrichtung des neuen Hauses, wie der Express schreibt. Deshalb, aber auch um Therapien bezahlen zu können, rief ihre Schwester eine Spendenseite ins Leben. Die fortan alleinerziehenden Mutter braucht jetzt schließlich eine besondere Unterstützung. (nk)