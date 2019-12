NRW: Auto kracht in DPD-Kleintransporter – Senior (81) stirbt

Dorsten. Schreckliche Nachricht aus Dorsten (NRW). Einen Tag vor Heiligabend stirbt ein Mann (81) auf der Hervester Straße in Richtung Marl in Dorsten (NRW). Der Pkw-Fahrer kam in Höhe der Bushaltestelle „Verlorener Sohn“ in Dorsten (NRW) nach links von seiner Fahrspur ab, geriet in den Gegenverkehr. Dann krachte er frontal in einen entgegenkommenden DPD-Kleintransporter. In dem Wagen saß ein Mann (32) aus Gelsenkirchen.

NRW: Fahrer des Kleintransporters eingeklemmt

Das Auto des Unfallverursachers brannte sofort. Ersthelfer zogen den 81-Jährigen aus dem brennenden Wagen. Leider vergebens: Der Mann aus Dorsten (NRW) starb noch an der Unfallstelle. Die Feuerwehr löschte den Brand.

--------------

Mehr News aus NRW:

NRW: Frau wirft Baby in Hausmüll – Knallhart-Urteil verkündet!

NRW: Nick (22) seit Monaten vermisst! Kurz zuvor verschenkte er sein Auto und 10.000 Euro – doch ein Detail macht stutzig

Duisburg/NRW: Neue Details! Vermisster Marvin (15) lebte über Jahre bei verurteiltem Straftäter – „Keine Hinweise auf...“

--------------

Der 32-Jährige wurde bei dem Crash in dem Transporter eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn mit einem hydraulischen Gerät befreien. Schwerverletzt kam er ins Bergmannsheil-Krankenhaus in Gelsenkirchen. Er soll aber nicht lebensgefährlich verletzt sein.

Warum der 81-Jährige von der Fahrspur in Dorsten abkam, ist noch unklar. Es entstand ein Sachschaden von 30.000 Euro. (ldi)