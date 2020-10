In NRW wurde ein Pferd Opfer von brutaler Tierquälerei. (Symbolbild)

NRW: Spaziergänger laufen an Pferdekoppel vorbei – und entdecken Blutbad

Schockierender Fund in Dorsten (NRW)!

Passanten kamen am Samstagvormittag, 25. September, gegen 11.15 Uhr im Stadtteil Holsterhausen an einer Weide unmittelbar an der Borkener Straße vorbei. Dort entdeckten sie ein totes Pferd auf der Weide und kontaktierten die Polizei. Es war übel zugerichtet und misshandelt worden. Ein absoluter Horror-Fund.

NRW: Passanten machen schlimmen Fund in Dorstener Weide

Sofort war den Spaziergängern klar, dass das Tier nicht nur getötet, sondern ein Opfer übelster Tierquälerei geworden war.

Die Stute wurde offensichtlich im Bereich des Unterbauches komplett aufgeschnitten.

Das Pferd wurde tot auf der Koppel entdeckt. Foto: imago images

Auch entdeckten die Beamten weitere Schnittverletzungen und ein abgetrenntes Ohr.

Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise.

Wenn du etwas beobachtet hast, melde dich unter 0800-2361 111. (ms)