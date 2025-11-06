Schüsse auf Auto in NRW++ Opfer lebensgefährlich verletzt

Erschreckende Tat am Mittwoch (6. November) in Dormagen (NRW). Wie die Polizei bestätigte, sind am Abend Schüsse auf ein Auto gefallen.

Ein Mann (42) wurde von mindestens einer Kugel getroffen, erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Unglaublich, aber wahr: Schwer verwundet, schaffte es das Opfer der Bluttat noch, selbst ins Krankenhaus zu fahren!

Schüsse auf Auto in NRW – Opfer schleppt sich ins Krankenhaus

Der blutüberströmte Mann schleppte sich in die Notaufnahme, wurde hier vom medizinischen Personal empfangen und sofort versorgt.

Nach einer Notoperation sei der 42-Jährige außer Lebensgefahr, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Zu den Hintergründen des Vorfalls halten sich die Ermittler bislang bedeckt.

Ehefrau mit im Auto

Nach Information der „Bild“ soll das Oper mit einem silbernen BMW im im Bereichs des Gewerbegebiets Hackenbroich unterwegs gewesen sein. Auf dem Beifahrersitz habe die Ehefrau gesessen.

Als der 42-Jährige an einer roten Ampel hielt, soll sich der Schütze genähert haben. Plötzlichen fielen die Schüsse. Wer sie abgefeuert hat, ist bislang unklar. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach dem Täter. (mit dpa)

Wir berichten weiter.