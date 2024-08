NRW: US-Amerikaner isst Döner – dann begeht er fatalen Fehler: „Mach das nie wieder“

Andere Länder, andere Sitten? Ein US-Amerikaner, der in NRW wohnt, lebt dieses Motto auf kuriose Art aus. Vor den Augen seiner über 50.000 Instagram-Followern probiert der US-Amerikaner Ryan Kim, der sich auf seinem Account „Ryaneatss“ nennt, immer wieder deutsche Lebensmittel – allerdings meist mit einer besonderen Note.

Neben Currywurst oder deutschen Backwaren hat es vor allem der Döner dem US-Amerikaner angetan. So feiert er seit kurzem jeden Donnerstag den sogenannten „Dönerstag“. Auch an diesem Donnerstag (15. August) stellt er wieder seinen speziellen Geschmack zur Schau – und erntet dafür fassungslose Reaktionen.

NRW: US-Amerikaner freut sich über deutsches Essen

Nachdem Ryan die letzten Tage nicht in NRW, sondern in Italien verbracht hat, ist der US-Amerikaner froh, endlich wieder hierzulande dem „Dönerstag“ frönen zu können. „Bevor ich irgendetwas sage, ich bin so froh, dass ich wieder zurück in Deutschland bin. Nichts gegen Italien oder das Essen, aber ich habe das Essen hier in Deutschland wirklich vermisst“, erklärt er auf Englisch in seinem neusten Instagram-Clip. Bevor er herzhaft in seinen Döner beißt, nennt er diesen noch „sehr, sehr schön“.

+++ NRW: US-Amerikaner isst Döner und sorgt für Schock-Moment – „Du ruinierst es“ +++

Zum ersten Mal hat Ryan sich bei seinem Döner für einen Mix aus Kalb- und Hähnchenfleisch entschieden, stellt schnell fest: „Einfach schmecki“. Auch nach weiteren Bissen ist er noch begeistert, findet: „Ehrlich, Deutschland hat vielleicht das beste Essen in ganz Europa“.Dabei hätte es der Instagrammer belassen und einfach seinen Döner genießen können. Doch was er dann tut, ist für viele Menschen hierzulande ein absolutes No-Go.

NRW: Diese Döner-Aktion bringt alle zum Ausrasten

So holt „Ryaneatss“ plötzlich eine Konservendose voller Ananasscheiben heraus, packt eine mitten auf seinen Döner zwischen das ganze Fleisch. Was ihm weiterhin zu schmecken scheint, sorgt für einen Shitstorm in den Kommentaren.

Mehr Themen:

„Der Döner sieht super aus und der Bruder legt da Ananas drauf. Kulturschändung“, „Ryan dreht langsam durch“, „Mach das nie wieder, Bro“, „Können wir uns alle einige sein, dass er mit der Ananas auf dem Döner zu weit gegangen ist?“, sind nur einige der Bemerkungen. Den Amerikaner wird es wohl aber nicht stören – schließlich lässt sich über Geschmack immer streiten.