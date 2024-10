Bester Döner Deutschlands kommt aus NRW – hast du ihn bereits gegessen?

Es geht doch nichts über einen saftigen Döner! Zahlreiche Imbiss-Buden verkaufen die schmackhafte Fleischtasche, Feinschmecker können sich vor Angeboten kaum noch retten. Doch wo finde ich eigentlich den besten Döner in NRW?

Ob mit Zaziki oder Cocktail-Sauce, mit Hähnchen- oder Kalbfleisch oder mit Gurke oder Tomate: Jeder hat so seine Vorlieben, wenn es um Döner geht. Dabei gibt es nicht nur Unterschiede bei der Auswahl des Belags. Auch in Sachen Qualität gibt es gravierende Unterschiede. Für Döner-Liebhaber aus NRW gibt es gute Nachrichten: Der beste Döner Deutschlands kommt nämlich aus dem Bundesland!

HIER gibt es den besten Döner in ganz Deutschland

Genauer gesagt aus Köln: Bei Adana Et Köln gibt es den besten Döner Deutschlands laut den „Lieferando Awards“. Der Imbiss liegt in der Weidengasse am Kölner Eigelstein. Wie „Reisereporter“ berichtet, ist der Imbiss auf Fleisch vom Holzkohlegrill spezialisiert. Es gibt nicht nur Döner, sondern auch verschiedene Suppen, Salat und Grillgerichte – und das auch in vegetarischen Varianten.

Auch, wenn der Döner bei Adana Et Köln der beste Döner Deutschlands ist, gibt es bei „Lieferando“ nur 3,9 von fünf möglichen Sternen – besonders viel ist das nicht. Immerhin: Bei Google gibt es 4,4 von fünf Sternen. Bei dem Award geht es nur um die reine Abstimmung, Adana Et hat also die meisten Stimmen für sich gewinnen können.

