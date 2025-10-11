US-Amerikaner aus NRW hängt Döner fast zum Hals raus – er fasst einen Entschluss

Knuspriges Brot, frisches Gemüse, saftiges Fleisch und würzige Soße – kein Wunder, dass der Döner in NRW ein echter Dauerbrenner ist. Man bekommt ihn an jeder Ecke, viele gönnen sich einen in der Mittagspause oder auf dem Heimweg. Und ganz ehrlich: Wer liebt ihn nicht?

Ein US-Amerikaner aus NRW trifft jetzt einen knallharten Entschluss: Für ihn ist DAMIT Schluss – und diese Entscheidung hat auch Einfluss auf jemand anderen.

Döner-Challenge in NRW: Wie viel kann man von dem Gericht essen?

Wie viel Döner ist eigentlich zu viel? Diese Frage wollte der US-Amerikaner Ryan aus NRW klären – und stellte sich einer ungewöhnlichen Selbstversuchs-Challenge: 31 Tage lang wollte er jeden Tag einen Döner essen. Sein Ziel: So lange durchzuhalten, bis er das Gericht nicht mehr sehen kann.

Dabei dokumentiert der Influencer seine „Döner-Challenge“ auf Instagram – wie könnte es auch anders sein. Und nach einem Monat zieht er ein Fazit und das fällt gemischt aus. Zwar ist seine Challenge noch nicht ganz vorbei, doch Ryan gesteht: „Ich will nicht mehr alleine essen.“

„Gönn dir“: Ryan kauft einem Obdachlosen Essen

Doch statt aufzugeben, trifft er eine besondere Entscheidung. Am 31. Tag seiner Döner-Reise kauft er einem obdachlosen Mann einen Döner und sagt mit einem Lächeln: „Gönn dir.“ Danach beißt er selbst in seinen Döner Nummer 31 – mit sichtbar gemischten Gefühlen. Seine ehrliche Meinung: „In Köln ist das ‚Haus des Döners‘ einer der Besten.“ Begeistert sieht er dabei allerdings nicht mehr aus. Doch er macht weiter – zumindest vorerst.

Und dafür feiern ihn die Leute im Netz. Nicht nur für die besondere Aktion, sondern vor allem für die kleine Geste. In den Kommentaren liest man: „Ehrenmann!“, oder „Bester Mann!“ Außerdem bekommt er jede Menge Tipps, wo er als Nächstes noch einen Döner probieren sollte – NRW scheint da einiges zu bieten.

Ob Ryan das wirklich alles noch schafft oder demnächst doch mal wieder Lust auf was anderes hat? Mal sehen. Vielleicht gibt’s ja bald eine neue Challenge – Pizza-Marathon oder Currywurst-Tour?

