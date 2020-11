NRW: Wildschwein randaliert in Kaufhaus – weil es DAS gesehen hat

Dinslaken. Wildschwein-Alarm am Wochenende in Dinslaken (NRW). Gleich mehrere Zeugen meldeten sich am Samstagnachmittag bei der Polizei.

Ein Wildschwein sei völlig außer Rand und Band in der NRW-Stadt. Beim Kaufhaus „Woolworth“ eskalierte die Lage dann komplett. Und das wohl nur wegen einer tierischen Verwechslung.

Das Wildschwein verwüstete eine Woolworth-Filiale in Dinslaken (Symbolbild) Foto: imago images / Hanno Bode

NRW: Wildschwein randaliert in Kaufhaus - wegen dieses Irrtums

Es müssen bedrohliche Zustände in der „Woolworth“-Filiale am Baßfeldshof in Dinslaken gewesen sein. Wie aus dem Nichts tauchte das wilde Tier plötzlich auf.

Kunden und Mitarbeiter berichteten der Polizei, dass das ausgewachsene Wildschwein immer wieder gegen die Glasfront des Kaufhauses gerannt sei. Die Beamten gehen davon aus, dass es sein Spiegelbild darin gesehen haben muss. Offenbar verwechselte das wilde Tier sein Spiegelbild mit einem Rivalen!

Glasscheibe geht zu Bruch – Kunden flüchten

Das Wildschwein rammte die Glasscheibe so oft, bis sie zu Bruch ging. Im Laden selbst rannte das mittlerweile verletzte und vermutlich stark gestresste Tier weiter wild umher. Dabei richtete das Wildschwein erhebliche Schäden an.

Kunden retteten sich durch Sprünge auf Tische und Stühle. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Wildschwein auf der Flucht – hier wurde es zuletzt gesehen

Letztlich fand das Wildschwein seinen Weg zurück in die Freiheit und rannte Richtung Weseler Straße davon. Zuletzt wurde es am Samstag gegen 17.10 Uhr in einem Waldstück an der Schwanenstraße gesehen.

Der zuständige Jäger geht davon aus, dass von dem Wildschwein nun vorerst keine weitere Gefahr ausgehe, weil es sich von dem erheblichen Stress seines Ausflugs in die menschliche Zivilisation erholen müsse. (ak)