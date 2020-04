NRW: Frau tot in Wohnung gefunden! Polizei bittet um Hilfe – und stellt diese drei Fragen

Am 19. März wurde Ursula Lübeck tot in ihrer Wohnung in Dinslaken aufgefunden. Sie ist einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Jetzt geht die Polizei einen neuen Ermittlungsweg.

Am 19. März war die 78-jährige Ursula Lübeck tot in ihrer Wohnung auf dem Dohlenweg in Dinslaken (NRW) aufgefunden worden. Eine Freundin (82) hatte sich Sorgen um die Seniorin gemacht, weil sie nicht mehr zu erreichen war. Als die Polizei mit der 82-Jährigen die Wohnung der Frau betrat, entdeckten sie die Bewohnerin tot in ihrem Bett. Die Obduktion hat ergeben: Sie wurde Opfer eines Verbrechens!

NRW: Ermittler lassen bei Mordfall nicht locker

Die Polizei in Duisburg hatte eine Mordkommission eingerichtet, um das Verbrechen an Ursula Lübeck aufzuklären. Zuletzt ist sie am 18. März gegen 18 Uhr an einem Landhandel an der Kirchstraße lebend gesehen worden.

DIESE drei Fragen sollen Durchbruch bringen

Jetzt geht die Polizei einen neuen Weg bei der Zeugenaussuche: Auf den Facebook-Seiten der Duisburger Polizei und den Kollegen aus Wesel ist seit Montag eine Slideshow online. Darin werden Fotos und ein entsprechender Zeugenaufruf gezeigt, das Teilen ist erwünscht.

Dieses Plakat soll den Ermittlungen um die getötete Ursula Lübeck neue Impulse liefern. Foto: Polizei

Außerdem werden die Ermittler Plakate mit einem Zeugenaufruf aufhängen. Diese drei Fragen sollen entscheidende Hinweise liefern:

Wer hat Ursula Lübeck am 18. März 2020 (Mittwoch) gesehen?

War sie in Begleitung?

Hat sie an dem Abend Besuch empfangen?

Die Polizei Duisburg bittet Zeugen mit Hinweisen, sich entweder telefonisch unter 0203 2800 oder per Mail an MK-Dohle.Duisburg@polizei.nre.de.