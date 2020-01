NRW: Diese Verbecher sind noch auf der Flucht – kannst du Hinweise geben?

Neues Jahr, alte Verbrecherjagd!

Der ein oder andere schaut freundlich rein, die meisten aber doch ziemlich grimmig. Mit Dutzenden Phantombildern sucht das Landeskriminalamt NRW nach mutmaßlichen Verbrechern, die im vergangenen Jahr Straftaten verübt haben.

NRW: Diese Verbrecher werden noch gesucht

Pistolenschütze, Räuber, Vergewaltiger - sie alle sind noch auf der Flucht.

Pistolenschuss in Essen

Am 19. Dezember um kurz vor 19 Uhr sind zwei Männer aus Brandenburg auf dem Gehweg in Essen-Borbeck am Schacht Neu-Cöln unterwegs. Ihnen kommen zwei Männer entgegen. Im Vorbeigehen streift einer der Geschädigten den kleineren Mann. Er zückt daraufhin seine Gas- oder Schreckschusspistole und schießt aus kurzer Distanz auf ihn. Der Geschädigte muss mit schweren Verletzungen im Bauchbereich ins Krankenhaus.

Der Schütze soll 1,60 bis 1,70 m groß sein und etwa 25 Jahre alt sein. Foto: LKA

Enkeltrick in Bonn

Mit dem Enkeltrick hat eine Verbrecherbande einen Senior um sein Erspartes gebracht. Ein Anrufer gab sich als Kommissar Bach aus und teilte mit, dass ein Azubi der Sparkasse das Geld in den Schließfächern der Geschädigten mit Falschgeld austausche. Eine vermeintliche Spurensicherung holte das zuhause aufbewahrte Geld ab, um es angeblich auf die Echtheit zu überprüfen. Ein unbekannter Täter holte das Geld ab und floh in unbekannte Richtung.

Der Gesuchte soll ca. 1,85 m groß gewesen sein, sein Haar zu einem Zopf gebunden und ein auffälliges Muttermal neben dem Mund haben. Foto: LKA

Vergewaltigung in Essen

Am 6. Juli gegen 23.30 Uhr soll der Gesuchte eine Frau von hinten zu Boden gerissen und sie am Boden fixiert haben. Dann soll er sie vergewaltigt haben.

Der 1,90 m große und etwa 25 Jahre alte Mann hat ein auffälliges Kreuz-Tattoo am rechten Hals. Foto: LKA

Raub in Viersen

Mit den Worten „Aufmachen, Polizei“ verschafften sich die zwei Gesuchten Zutritt am 8. Juni zur Wohnung ihres Opfers. Sie bedrohten es mit Schusswaffen, um so an die Schlüssel zu mehreren Tresoren zu kommen. Dann fesselten sie ihr Opfer und durchsuchten das Objekt. Die Täter ließen Geld, Schmuck, Briefmarkensammlungen und eine Faberge-Uhr mitgehen. Sie klauten auch das Auto des Geschädigten, um damit die Beute abzutransportieren. Der Wagen wurde inzwischen in den Niederlanden gefunden.

Die Polizei sucht diesen Verdächtigen nach einem schweren Raub. Foto: LKA

Auch sein Komplize ist auf der Flucht. Foto: LKA

Geldboten-Überfall in Gelsenkirchen

Eine Geldbote eines Rewe-Marktes wurde beim Wegbringen der Tageseinnahmen von zwei Männern mit Faustschlägen ins Gesicht geschlagen und mit Reizgas besprüht. Ihm wurde die Geldtasche mit den Einnahmen in Höhe von 21.900 Euro entrissen.

Dieser Mann wird nach einem Überfall auf einen Geldboten gesucht. Foto: LKA

Er soll sein Komplize gewesen sein. Foto: LKA

Achtung! Alle Gesuchten sind noch auf der Flucht. Die Polizei warnt: sie könnten bewaffnet sein. Hier findest du die komplette Liste des LKA. (ms)