NRW: DIESE Sache könnte laut Feuerwehr Menschenleben kosten – fast jeder hat es schon mal gemacht

Wenn die Feuerwehr zu einem Einsatz in NRW unterwegs ist, muss es extrem schnell gehen. Jede Verzögerung kann Menschenleben kosten.

Doch nicht immer kommen die Einsatzkräfte in NRW so schnell an Ort und Stelle an – weil die Anwohner oftmals einen leichtsinnigen Fehler machen. Genau dieser hielt die Einsatzkräfte aus Himmelgeist bei Düsseldorf (NRW) jetzt so lange auf, dass es brenzlig wurde.

NRW: Feuerwehr beklagt sich über DIESES Verhalten – es könnte Menschenleben kosten

„Auch wenn wir bisher schon viel erlebt haben bei unseren Einsätzen, so war die Parksituation am Samstag verbunden mit den 36 Grad Celsius Außentemperaturen leider ein trauriger Höhenpunkt“, berichten die Einsatzkräfte aus Himmelgeist auf ihrer Facebookseite.

Gegen 14 Uhr wurden sie alarmiert, doch ihr Fahrzeug kam an einer engen Straße nicht weiter. „Es geht keinen Meter mehr vorwärts. Kurz danach auch nicht mehr zurück“, schreiben die Feuerwehrleute. Der Grund dafür: Falschparker!

Während sie auf die Hilfe von Polizei und Ordnungsamt warteten, ging der nächste Alarm ein. Eine Person war in den Rhein gestürzt – um den Menschen vor dem Ertrinken zu retten, durften die Helfer keine Sekunde verlieren.

Falschparker verzögern Feuerwehreinsatz

„Nur über Feldwege schafften es unsere Fahrzeuge zur Wasserungsstelle, da die eigentliche Zufahrt weiterhin blockiert war“, heißt es in dem Bericht. Zu Fuß mussten die Einsatzkräfte in Richtung Fluss rennen, um den Menschen zu retten – zum Glück gelang ihnen dies rechtzeitig.

Für die Fahrzeuge ging es indes nicht so glimpflich weiter: Insgesamt drei Wagen steckten im Umkreis von 300 Metern mitsamt Rettungsboot fest. Damit nicht genug: „Auch für den Abschleppdienst ging es nicht weiter, hinzu kam noch das Unverständnis der Falschparker.“

Schon wieder muss es schnell gehen

Erst rund vier Stunden später war das erste Fahrzeug befreit – gerade rechtzeitig zum nächsten Einsatz, bei dem die Feuerwehrleute trotz des Park-Dilemmas eine Person sicher an den Notarzt übergaben.

Um dann auch noch den Rüstwagen freizubekommen, musste ein Abschleppunternehmen sieben (!) weitere Fahrzeuge entfernen.

Feuerwehrleute mit wichtigem Appell

Damit das Park-Dilemma sich nicht wiederholt, wenden sich die Feuerwehrleute nun mit einem Appell an die Bürger: „Wir bitten euch: denkt nach, wenn ihr euch einen Parkplatz sucht. Passt ein Lkw hier durch? Darf ich im Naturschutzgebiet parken?“

Denn: „Wir machen das nicht aus Spaß an der Freude. Wir haben wirklich Einsätze, in denen es um Menschleben geht. Denkt daran, Falschparker gefährden Menschenleben!“ (vh)