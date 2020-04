NRW: Als Diebe zwischen vergangenem Samstag und Dienstag in ein Autohaus einbrachen, machten sie nicht irgendeine Beute. (Symbolbild)

NRW: Diebe brechen in Autohaus ein – und klauen ausgerechnet DAS

NRW. Mysteriöser Einbruch in Rheinbach (NRW)!

Diebe sind zwischen Samstag und Dienstag in ein Autohaus eingebrochen und haben dabei nicht einfach irgendeine Beute gemacht. Die Polizei sucht jetzt nach möglichen Zeugen.

NRW: Diebe brechen in Autohaus ein und haben es auf bestimmte Beute abgesehen

Als Unbekannte in der Zeit zwischen Samstag um 12 Uhr bis Dienstag um 9.20 Uhr in ein Autohaus auf dem Römerkanal in Rheinbach (NRW) einbrachen, hatten sie es auf eine ganz bestimmte Beute abgesehen. Statt ein Auto zu klauen, bauten die Diebe zwei Sportsitze eines Fahrzeugs aus und ließen diese mitgehen.

Anschließend flüchteten sie unerkannt mit ihrer Beute.

Polizei leitet Ermittlungen ein - Hast du etwas mitbekommen?

Ein Mitarbeiter des Autohauses bemerkte schließlich nach den Ostertagen, dass die Seitenscheibe eines Autos auf dem Verkaufsgelände eingeschlagen war und zwei Sitze in dem Fahrzeug fehlten.

Daraufhin alarmierte das Autohaus die Polizei. Ermittler stellten Spuren in dem eingebrochenen Auto sicher und nahmen die Ermittlungen auf. Um die Diebe zu fassen, bittet die Polizei um Unterstützung aus der Bevölkerung. Sie sucht nach möglichen Zeugen und fragt, ob jemandem in dem Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind.

Wenn du etwas gesehen hast, melde dich unter der Telefonnummer 0228 15-0 bei der Polizei. (nk)