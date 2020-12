So entsteht ein Phantombild

NRW: Dieb schlägt in Hamburg zu – dann macht er ein dreistes Geschäft in Köln

Er schlug in Hamburg zu und machte dann ein dreistes Geschäft in NRW - das wirft die Polizei in Köln zumindest einem bislang unbekannten Mann vor.

Konkret geht es um Bandenhehlerei, Urkundenfälschung und Diebstahl. Die Polizei sucht deshalb nun mit einem Foto nach dem Mann und bittet die Öffentlichkeit um Hinweise.

NRW: Mann verkauft Volkswagen California - was dann rauskommt, ruft die Polizei auf den Plan

Was ist genau passiert? Der unbekannte Mann soll laut Polizei am 24. September 2020 in Köln (NRW) einen Pkw verkauft haben. Dabei handelt es sich um einen VW California.

Auto war vorher in Hamburg gestohlen worden

Dafür erhielt er 10.000 Euro.

Wie sich herausstellte, gehörte ihm der Wagen aber gar nicht, sondern war laut Polizei kurz vorher in Hamburg geklaut worden.

Kennst du den Mann?

NRW: Dieser Mann wird von der Polizei Köln gesucht. Foto: Polizei Köln

Details zu dem Gesuchten veröffentlichte die Polizei nicht. Dennoch hofft sie auf Hinweise.

Fahndungsfoto - wann dürfen Bilder veröffentlicht werden?

Die Öffentlichkeitsfahndung gilt oft als letztes Mittel bei Ermittlungen,

Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte wird versucht, erst zu milderen Mitteln zu greifen, etwa der Auswertung von Überwachungsmaterial.

Kommt die Polizei aus eigener Kraft nicht mehr weiter, kann sie die Staatsanwaltschaft um eine öffentliche Fahndung bitten.

Die Staatsanwaltschaft prüft, ob alle Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind und kann dann beim Amtsgericht beantragt werden.

In Paragraf 131b der StPO heißt es: „Die Veröffentlichung von Abbildungen eines Beschuldigten, der einer Straftat von erheblicher Bedeutung verdächtig ist, ist auch zulässig, wenn die Aufklärung einer Straftat, insbesondere die Feststellung der Identität eines unbekannten Täters auf andere Weise erheblich weniger Erfolg versprechend oder wesentlich erschwert wäre.“

Kennst du den Mann? Weißt du vielleicht, wie er heißt oder wo er sich aufhält? Falls ja, kannst du dich unter der Telefonnummer 0221-229 0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de melden. (ms)