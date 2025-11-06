Paukenschlag in NRW! Bahn-Kunden erreicht die Hiobsbotschaft

Ab Januar 2026 müssen viele Nahverkehrsnutzer in NRW für Tickets mehr bezahlen. Der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) kündigte eine Preiserhöhung von durchschnittlich 1,9 Prozent an. Auch der Tarif „eezy.nrw“ wird um 2,2 Prozent teurer.

Die Kurzstrecke bleibt jedoch vorerst günstig, zwei Jahre länger als ursprünglich geplant.

Preiserhöhungen in weiteren NRW-Verkehrsverbünden

Neben dem VRS plant auch der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) ab Januar eine deutliche Preiserhöhung von 4,9 Prozent. Das Westfalentarif-Gebiet zieht ebenfalls nach, erhöht die Preise zum Jahreswechsel jedoch moderater. Hier standen die Tarife zuvor schon durch eine Anpassung im August 2025 unter Druck.

Das Deutschlandticket, welches von den meisten NRW-Kunden genutzt wird, kostet ab 2026 statt 58 Euro dann 63 Euro pro Monat. Binnen eines Jahres ist dies bereits die zweite Preiserhöhung, denn Anfang 2025 stiegen die Kosten von ursprünglich 49 Euro. Trotz der steigenden Preise bleibt die Nachfrage laut Verkehrsverbünden hoch.

Neue Tarifstruktur erwartet Änderungen in ganz NRW

Die geplante Tarifreform des VRS und AVV sieht vor, die bisherigen zehn beziehungsweise sechs Preisstufen der Verbünde zu vereinfachen. Bis 2028 sollen nur noch vier Preisstufen existieren. In der zweiten Reformphase wird die Kurzstrecke abgeschafft, was für Gelegenheitsfahrer größere Veränderungen bedeuten könnte.

Die Verkehrsverbünde in NRW setzen auf Vereinheitlichung und moderne Angebote wie die App „eezy.nrw“, die den Preis per Luftlinie berechnet. Trotz steigender Tarife zeigen sich viele Verkehrsunternehmen bemüht, die Belastungen für Fahrgäste gering zu halten. Dennoch wird das Reisen mit Bus und Bahn in NRW spätestens ab 2026 merklich teurer. (mit dpa/lnw)