NRW: Sorge vor Bahn-Streik ab Montag – SIE befürchten Schlimmstes

Steht NRW vor dem ganz großen Verkehrs-Chaos?

Fakt ist: Am Montag (8. Januar) endet der „Weihnachts-Frieden“ zwischen der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) und der Deutschen Bahn. Ab dann kann die GDL wieder in den Streik treten – sowohl in NRW als auch im Rest der Bundesrepublik.

NRW: Kommt es zum großen Bahn-Streik?

Unklar ist aktuell noch, ob die GDL sofort am Montag von ihrem Streikrecht Gebrauch machen wird. Deutlich klarer ist hingegen, dass der nächste Streik aller Voraussicht nach deutlich länger andauern wird als die beiden 24-Stunden-Streiks im Sommer und Herbst 2023. Schließlich hatten die GDL-Mitglieder sich in ihrer Urabstimmung unmittelbar vor den Feiertagen für unbefristete Streiks ausgesprochen.

Sollte es tatsächlich in der kommenden Woche in NRW zu einem Bahn-Streik kommen, wäre das Verkehrs-Chaos vorprogrammiert. Denn egal wie Pendler dann ausweichen wollen – alle anderen Verkehrswege würden dann aus allen Nähten platzen.

Auch interessant: Bahn-Kunden müssen schlucken – jetzt droht der absolute Ausnahmezustand

NRW: Straßen und Bahnen ab Montag wieder rappelvoll

Wer statt der Bahn dann das Auto nehmen will, kann sich auf volle Straßen und Autobahnen einstellen. Denn in der kommenden Woche kehrt ein großer Teil der Berufstätigen nach dem Weihnachts-Urlaub zurück in den Job.

Und auch die Busse und Straßenbahnen werden in der kommenden Woche wieder deutlich voller sein als noch in dieser. Denn am Montag beginnt in NRW wieder der Unterricht an Schulen, nachdem die Kinder zwei Wochen Winterferien hatten.

Pendler befürchten Schlimmstes

Und so befürchten Pendler in Nordrhein-Westfalen schon jetzt Schlimmstes. Zwar hatte GDL-Chef Claus Weselsky angekündigt, dass ein unbefristeter Streik maximal drei bis fünf Tage andauern soll. Doch auch dieser kurze Streik-Zeitraum kann für viele Arbeitnehmer ein gewaltiges Problem darstellen.

Viele Menschen sind extrem auf die Deutsche Bahn angewiesen. Bei einem Bahn-Streik würde ihr Weg zur Arbeit einer Odyssee gleichen.

Immerhin: Ein Streik soll mindestens 48 Stunden vor Beginn angekündigt werden. So hätten Pendler in NRW rechtzeitig die Möglichkeiten, sich nach Alternativen umzuschauen.