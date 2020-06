NRW: Mutter lässt ihren kranken Jungen alleine zurück – weil sie DAS tun wollte

Deutsche Bahn in NRW: Sie ließ ihren schwerkranken Sohn allein, um Drogen zu schmuggeln. (Symbolbild)

Die Vorstellung ist schrecklich: Eine junge Frau (25) hat ihren schwerkranken Jungen in Brasilien allein gelassen und ist nach Europa gereist. Sie stieg in einen Zug der Deutschen Bahn, bis Polizisten sie in NRW anhielten.

Deutsche Bahn in NRW: Mutter lässt krebskrankes Kind zurück, um DAS zu tun

Während sich der Junge bei seinem Vater in Brasilien befand, reiste die Mutter mit dem Zug durch die Gegend. Sie schmuggelte Drogen, um ihren Sohn die medizinische Behandlung finanzieren zu können. Doch das ging nicht lange gut. Sie landete vor Gericht und wurde nun veruteilt. Darüber berichtet der „Express“.

Auf einer Fahrt mit der Deutschen Bahn von Amsterdam in Richtung Frankfurt am Main führten Polizisten in Köln-Mülheim (NRW) plötzlich eine Routinekontrolle bei der jungen Brasilianerin durch.

Sie durchsuchten ihren Koffer, dabei bewiesen sie das richtige Gespür. Denn sie entdeckten Rohmasse für 20 Kilogramm Ecstasy. Die Frau wurde festgenommen, im Januar begann der Prozess gegen sie.

Die 25-Jährige arbeitete als Sekretärin, verdiente damit jedoch nicht genug Geld, sodass sie den Job als Drogenkurierin begann. So finanzierte sie die schwere Krankheit ihres Sohnes, der unter der Mondscheinkrankheit leidet.

Frau bekommt plötzlich dramatische Nachricht

Während die junge Frau nach ihrer Festnahme in Untersuchungshaft saß und auf eine milde Strafe hoffte, kam es für sie allerdings noch schlimmer. Durch einen Brief von dem Vater ihres Sohnes erfuhr sie nämlich, dass bei dem Jungen nun auch Krebs diagnostiziert wurde.

Vor Gericht habe die Angeklagte schließlich gesagt, dass sie nur zu ihrem Sohn zurück wolle, wie der Express schreibt. Weitere Drogenfahrten konnten der Frau nicht nachgewiesen werden. Und so wog der Richter das Strafmaß und die Belastungen der Frau im Gefängnis ab und verurteilte sie zu einer Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten. Zu ihrem Sohn wird sie zunächst also erstmal nicht mehr gehen können. (nk)