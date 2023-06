NRW: Deutsche Bahn mit Großbaustelle – hier brauchen Pendler starke Nerven

Verspätungen und Zugausfälle bei der Deutschen Bahn stehen eigentlich auf dem Tages-Programm. Doch für Pendler in NRW könnte es in den kommenden Wochen richtig unangenehm werden.

Die Sommerferien in NRW nutzt die Deutsche Bahn, wie alle Jahre wieder, um ihre Infrastruktur fit für die Zukunft zu machen, so das Unternehmen. Auf einer mehr als zehn Kilometer langen Strecke werden aufgrund einer Großbaustelle keine Züge fahren.

NRW: Deutsche Bahn mit Großbaustelle

Los geht es schon am 30. Juni auf der Strecke zwischen Bochum und Essen (NRW). Dort werden rund 3.700 Tonnen Schotter und mehr als 8.400 Schwellen ausgetauscht. Die Deutsch Bahn investiert in die Maßnahme rund 4,7 Millionen Euro.

Doch die Baustelle hat heftige Auswirkungen auf den Nah- und Fernverkehr. So werden die Züge der Linie RE 6 (RRX, National Express) zwischen Dortmund Hbf und Essen Hbf umgeleitet. Die Halte Bochum Hbf und Wattenscheid entfallen. In Herne und Gelsenkirchen halten Züge als Ersatz. Anschluss an die U-Bahn-Linie U35 nach Bochum besteht dabei in Herne.

Auch Pendler, die mit der Linie RE16 (DB Regio) fahren, müssen sich auf Auswirkungen einstellen. Dort fahren Schnellbusse im Schienenersatzverkehr zwischen Hagen Hbf und Essen Hbf ohne Zwischenhalte. Für die Züge der Linie RB 40 (DB Regio) fahren zwischen Bochum Hbf und Essen Hbf ersatzweise Busse mit allen Halten. Die Linien RE 1 (RRX, National Express), RE 11 (RRX, National Express) und S1 (DB Regio) verkehren ohne Einschränkungen.

Pendler brauchen starke Nerven

Aber auch der Fernverkehr in NRW ist betroffen. Die Arbeiten haben in erster Linie Auswirkungen auf den Fernverkehrshalt in Bochum Hbf. Die Züge in/aus Richtung München sowie in/aus Richtung Gera/Dresden halten vorübergehend nicht in Bochum. Stattdessen können Fahrgäste Bochum Hbf erreichen, indem sie in Essen Hbf oder Dortmund Hbf umsteigen.

Einige Züge weiterer Linien werden zwischen Dortmund und Essen beziehungsweise zwischen Dortmund und Köln umgeleitet. Dabei kommt es zu Haltausfällen an den Fernverkehrshalten in Bochum, Essen, Duisburg, Düsseldorf Flughafen und Düsseldorf. Zudem kommt es vor allem in Dortmund zu veränderten Ankunfts- und Abfahrtszeiten von rund zehn Minuten.

Doch das ist nicht die einzige Großbaustelle im Ruhrgebiet. So gibt es auch eine zwischen Essen-Altenessen und Gelsenkirchen, auf der Pendler ebenfalls ganz starke Nerven brauchen.