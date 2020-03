NRW: Oliwia (15) bringt Halbbruder um – heftig, was ihre Mutter jetzt sagt

Detmold. Schlimme Szenen in Detmold (NRW). Die 15-jährige Oliwia hat im November ihren dreijährigen Bruder Nikolas mit einem Messer erstochen und ist dann von zuhause weggelaufen.

Ein halbes Jahr nach der Tat spricht erstmals die Mutter (46). In der "Bild" berichtet sie über jetzige Beziehung zu ihrer Tochter.

Detmold/NRW: 15-Jährige tötet kleinen Bruder (3)

Die 15-jährige war allein mit ihrem Bruder zuhause, als sie 28 Mal mit einem Messer auf ihn einstach. Den Bruder ließ sie in seinem Bett zurück, wo ihn am Abend auch die Mutter fand.

"Ich dachte, er würde nur schlafen", erinnert sich die Mutter. Dann fand sie, mit seinem Blut an die Wand geschmiert, eine Botschaft ihrer Tochter: "Ich habe es gemacht, weil ich ihn hasse."

Kein Kontakt zu 15-jähriger Tochter

Ihre Tochter rennt weg, wird am nächsten Tag von der Polizei aufgelesen. Das Mädchen hat sie seitdem nicht mehr gesehen, wünscht sich aber ein baldiges Treffen.

Die einzige Kommunikation: Die Tochter wandte sich mit einem Brief an die Mutter, in dem sie sich entschuldigt und wissen will, ob die Mutter wütend auf sie sei.

Mutter steht zu ihrer Tochter

Eine schwierige Frage für die Mutter. Seit dem Vorfall sei sie kraftlos, fühle sich hilflos. Und dennoch steht die 46-Jährige hinter ihrer Tochter: "Ich vergebe ihr. Sie ist mein Kind. Ich werde sie nicht im Stich lassen. Ich liebe sie über alles. Genauso wie meinen Nikolas."

Gern möchte sie ihre Tochter wiedersehen. Mehr noch. "Ich würde ihr gerne zur Seite stehen und sie umarmen", wünscht sie sich in der "Bild".

Das Mädchen befindet sich derzeit in U-Haft, ist wegen Mordes angeklagt. Wann der Prozess stattfinden wird, steht noch nicht fest. (vh)