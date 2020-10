NRW: Teurer Blitzer ständig angegriffen – jetzt geht eine Stadt einen drastischen Schritt

An dieser Ampel in Oberhausen kannst du Street Pong zocken.

Zocken an der Ampel - Wie Cool Ist Diese Ampel in Oberhausen

am 02.10.2020 um 16:15

Detmold. Sie sind der Schrecken jedes Autofahrers in NRW: Mobile Blitzer. Während die festinstallierten Geräte bei ortskundigen Fahrern schnell auf dem Radar auftauchen, tappen sie bei der mobilen Variante hin und wieder doch in die Falle.

Das sorgt häufiger für Ärger. Die Konsequenz: Immer wieder werden Blitzer Ziel von Schmier-Attacken. Die Stadt Detmold (NRW) hat jetzt auf wiederholten Vandalismus an mobilen Blitzern mit einer drastischen Maßnahme reagiert.

NRW: Vandalismus an mobilen Blitzern – Stadt setzt Wachdienst ein

Wie eine Sprecherin der Stadt Detmold gegenüber DER WESTEN bestätigte, habe die Stadt in Ostwestfalen-Lippe nun einen Wachdienst engagiert, der regelmäßig nach dem Rechten beim mobilen Blitzer „Xena“ sehen soll.

Dazu sei die Stadt sogar verpflichtet. Denn der teure Blitzer (Wert: 200.000 Euro) sei nicht fest angeschafft, sondern lediglich geleast. Und im Vertrag sei festgehalten, dass eine übermäßige Beschädigung zu verhindern sei, so die Sprecherin.

------------------------------------

• Mehr Nachrichten aus der Region

A40: Feuer-Inferno in Mülheim – Gutachten enthüllt erschreckendes Detail über Lkw-Fahrer

Duisburg: Arbeiter finden Leiche im Rhein – Polizei steht vor einem Rätsel

• Top-News des Tages:

Donald Trump hat Corona: So geht es dem Präsidenten – Auch Joe Biden lässt sich jetzt testen

Corona in NRW: R-Werte überschritten! In diesen Städten sind größere Feiern ab SOFORT untersagt

-------------------------------------

So oft schaut der Wachdienst vorbei

Die Erfahrung zeigt: Besonders nachts werden „Xena“ und Co. Opfer von Vandalismus. Deshalb fährt nun jede Nacht ein Mitarbeiter des engagierten Wachdiensts an der Blitzer-Anlage vorbei und schaut, ob alles in Ordnung ist.

Was das kostet? „Dafür wird ein höherer dreistelliger Betrag im Monat fällig“, sagt die Sprecherin der Stadt Detmold. Kosten, die „Xena“ offenbar wieder reinholt. Denn sie ist nicht das erste Gerät, dass die NRW-Stadt least. Auch vorher sei es wiederholt zu Vandalismus gekommen.

+++ A40: Feuer-Inferno in Mülheim – Gutachten enthüllt erschreckendes Detail über Lkw-Fahrer +++

Doch dagegen geht Detmold jetzt vor - zumindest nachts. (ak)