NRW: Deswegen kreiste in der Nacht zu Samstag ein Hubschrauber in der Region

Am Samstagmorgen kreiste ein Hubschrauber über die Region Solingen in NRW. Viele Menschen haben sich gefragt, wonach der Helikopter in der Dunkelheit gesucht hatte.

Die Polizei wurde zuvor über einen Einbruch im Bereich der Beethovenstraße in Solingen alarmiert. Die Beamten vermuteten die Täter noch vor Ort.

Deshalb wurde die Umgebung mit Streifenwagen großräumig umstellt. Das unwegsame Gelände wurde mit einer Wärmebildkamera nach den Kriminellen abgesucht. Zusätzlich kam der Hubschrauber und die Hundestaffel zum Einsatz, berichtet die Polizei Wuppertal.

Die Polizei suchte im Bereich der Beethovenstr. in Solingen nach den Einbrechern. Foto: Gianni Gattus

Ermittlungen wurden aufgenommen

Die Diebe waren offenbar noch vor der Ankunft der Polizei entkommen. Die Suche mit dem Helikopter wurde nach 45 Minuten abgebrochen.

Welche Beute die Täter ergattern konnten, wird derzeit von der Kriminalpolizei ermittelt. (mia)