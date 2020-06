NRW: Demütigende Aktion in Regionalexpress – Unbekannte stehlen Frau ausgerechnet DAS

NRW. Demütigende Aktion in NRW!

Eine Frau war am Samstagnachmittag mit dem Zug zwischen Köln und Düsseldorf unterwegs, als sie Opfer eines dreisten Diebstahls wurde.

NRW: Demütigende Aktion in Zug - Unbekannte stehlen Frau ausgerechnet DAS

Die 25-jährige Kölnerin fuhr gegen 14 Uhr mit dem RE 6 von Köln in Richtung Essen (NRW), dann kam es zu der demütigenden Aktion. Nach Abfahrt des Zuges am Düsseldorfer Hauptbahnhof bemerkte sie plötzlich, dass sie beklaut wurde.

Unbekannte stahlen ausgerechnet den Rollstuhl der jungen Frau, den sie in einem Fahrradabteil des Zuges abgestellt hatte. Auch eine Suche in dem Zug nach ihrem pinken Rollstuhl brachte keinen Erfolg. Das teilte die Polizei am Montagnachmittag in einer Polizeimeldung mit.

Am Essener Hauptbahnhof stieg die 25-Jährige dann aus dem Zug. Dort warteten bereits Polizisten auf die junge Frau, die sie zur Polizeiwache begleiteten. Für die junge Frau ist der Diebstahl ihres Rollstuhls ein großer Verlust. Ihr entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei leitete schließlich ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein und fragt nun die Öffentlichkeit: „Wem ist der markante, pinkfarbene Rollstuhl aufgefallen?“ Der könnte beim Halt des Zuges in Dormagen (14:22 Uhr), Neuss (14:36 Uhr) oder im Düsseldorfer Hauptbahnhof (14:47 Uhr) aus dem Zug gestohlen worden sein.

Zur Überführung des feigen Täters oder der feigen Täter wird die Polizei auch die Videoaufnahmen aus dem Zug auswerten. Solltest du etwas zu dem Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Rollstuhl der jungen Frau machen können, melde dich unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 6 888000 bei der Polizei. (nk)