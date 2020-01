NRW: US-Armee rollt mit Panzern durch das Ruhrgebiet – aus diesem Grund

Aachen / Dortmund. Panzer und Soldaten des US-Militärs auf den Autobahnen in NRW? Schon ab der kommenden Woche Zeuge dieses ungewöhnlichen Anblicks werden. Das kündigte die US-Army am Dienstag gemeinsam mit der Bundeswehr in Berlin an.

Denn die USA planen ihre größte militärische Truppenverlegung seit 25 Jahren. Im Rahmen des Übung „Defender 2020“ sollen Soldaten und Ausrüstung von Frankreich, Belgien, Deutschland und den Niederlanden aus in Richtung Osteuropa transportiert werden. Die Route führt dabei einmal quer durch die Bundesrepublik – und somit auch durch NRW.

NRW: Militärübung „Defender 2020“ schickt US-Soldaten quer durch Deutschland

Rund 20.000 Soldaten und 10.000 Militärfahrzeuge werden über den Atlantik nach Europa verlegt. Gemeinsam mit 9000 weiteren US-Truppen, die bereits in Europa stationiert sind, geht es dann auf die etwa 4000 Kilometer lange Strecke ins osteuropäische Zielgebiet. Dabei kommen sie auch nach NRW – u.a. Dortmund und Aachen müssen die Soldaten passieren.

Ein Panzer beim Nato-Gipfel in London. Die Übung „Defender 2020“ soll die US-Truppen darauf vorbereiten, die Nato künftig effektiver zu unterstützen. Foto: imago images / ZUMA Press

Dort sollen die Einsatzkräfte darauf vorbereitet werden, die NATO zukünftig in Krisenfällen besser unterstützen zu können. Diese Trainingseinheiten sollen unter anderem auch in Deutschland, Polen, Georgien und dem Baltikum stattfinden. Insgesamt beteiligen sich rund 37.000 Soldaten aus 18 Nationen an „Defender 2020“.

In der kommenden Woche sollen die ersten Transporte durchgeführt werden. Richtig Fahrt aufnehmen wird das Projekt aber voraussichtlich erst Ende Februar und Anfang März. (at)