Die Fatih-Moschee der türkischen Gemeinde in Essen-Katernberg.

NRW: Darum riefen am Morgen die Muezzins in den Städten

In einigen Facebook-Gruppen von NRW-Städten herrschte am Sonntagmorgen Verwirrung. „Warum weckt mich um viertel vor 6 morgens der Ruf des Muezzins?“, schrieb eine Frau aus Essen stellvertretend.

Was ihr wohl entgangen war: Am Sonntag begann das muslimische Fastenbrechen (Eid-al Fitr) nach dem Fasten-Monat Ramadan. Das Festgebet am Morgen des ersten Festtages ist dabei die wichtigste religiöse Pflicht. Etwa eine Stunde nach Sonnenuntergang beginnt es – dementsprechend früh hallte es teils durch NRW.

Für Muslime beginnt ein wichtiger Feiertag. Auch manche Nicht-Muslime in NRW wurde deswegen von einem Muezzin-Ruf am Sonntagmorgen aus dem Bett gescheucht. (Symbolbild) Foto: ahmoud Ajjour/APA Images via ZUMA Wire/dpa

NRW: Fastenbrechen für Muslime beginnt

Das Fastenbrechen dauert noch bis zum 26. Mai. Es ist eine der wichtigsten Feierlichkeiten im Islam. Doch dieses Jahr unter Corona ist alles anders. Der Zentralrat der Muslime in NRW riet im Vorfeld bereits von gemeinsamen Gebeten in der Moschee ab. Statt großer Zusammenkünfte feiern Muslime nun im kleinen Kreis.

An ein gemeinsames Festmahl ist nicht zu denken, auch der Handkuss, mit dem der Respekt vor Älteren zum Ausdruck gebracht wird, muss ausbleiben. Auch in den Moscheen drohte aufgrund des hohen Andrangs, dass entsprechende Hygieneregeln nicht eingehalten werden würden.

Um dennoch ein Gemeinschaftsgefühl entstehen zu lassen, hatten Kommunen und Städten den Muezzins – den Ausrufern der islamischen Gemeinden – den Ruf zum Gebet erlaubt. Ab 4.30 Uhr hallte es deswegen durch NRW. In Essen hatte die Stadt beispielsweise das gemeinsame Fastenbrechen auf dem Messe-Parkplatz in Haarzopf erlaubt.

Dicht gedrängt beisammen sitzen und gemeinsam Fastenbrechen ist dieses Jahr nicht möglich. (Symbolbild) Foto: imago images / Xinhua

Gebetsrufe hallen durch Essen

In einer Facebook-Gruppe des Stadtteils zeigten sich dabei einige verärgert über den geraubten Schlaf, andere äußerten jedoch auch Verständnis. Auch bis Mülheim habe man laut Anwohnern die Rufe gehört. Einer schreibt, dass es ja kein Problem sei, „nur nicht ab 6 Uhr Sonntagmorgen“, wohingegen eine Frau allen Muslimen einfach „ein schönes Zuckerfest“ wünscht.

Im Türkischen kennt man das Fastenbrechen auch unter dem Begriff „Zuckerfest“ ((Seker Bayrami), weil die Kinder dort Süßigkeiten geschenkt bekommen.

Dass der Beginn auf einen Sonntag fällt, ist dabei nicht dem Wochentag geschuldet. Denn der Ramadan, an den das Fest anschließt, richtet sich nach den Mondphasen. Je nach Land und Region wird es zwischen zwei und drei Tage lang gefeiert.

Wir wünschen allen Gläubigen auch trotz der schwierigen Corona-Zeit ein feierliches Fastenbrechen. Oder: Eid Mubarak – wie es in einem traditionellen muslimischen Gruß heißt.