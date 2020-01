NRW: Damian M. soll versucht haben, Polizisten zu töten – Polizei sucht ihn mit Foto

Die Polizei aus Bonn (NRW) sucht mit einem Foto nach Damian M. (24). Vorwurf: versuchter Mord zur Verdeckung einer Straftat. Am 8. November soll er auf der Rabinstraße in Bonn (NRW) mit seinem Audi gezielt auf einen Polizisten (29) zugerast sein. In letzter Sekunde konnte der Beamte zur Seite springen. Zunächst wusste die Polizei nicht, wer am Steuer saß. Doch später steht fest: Es war Damian M. In NRW und Umgebung wird er nun gesucht.

Polizei NRW sucht Raser

Weil der 24-Jährige eine rote Ampel einfach überfuhr, wollte ihn eine Fußstreife zur Rede in Bonn (NRW) stellen. Doch er hielt nicht an, raste auf den Polizisten zu. Er sprang gegen einen Bauzaun und verletzte sich dabei leicht am Knie.

Den Audi fanden die Beamten später unverschlossen auf der Eifelstraße in Bonn. Seit März 2019 war das Fahrzeug eigentlich stillgelegt. Mit geklauten Kennzeichen war Damian M. unterwegs. Den dunkelblauen Audi A6 hatte er beim letzten Halter in Köln gekauft, aber nie zugelassen. Einen Führerschein hat Damian M. ebenfalls nicht.

Damian M. wird in NRW und Umgebung gesucht. Foto: Polizei Bonn

Hast du ihn gesehen? Foto: Polizei Bonn



Auch nach fast zwei Monaten konnten die Beamten aus NRW Damian M. nicht schnappen. Deswegen veröffentlichen sie nun mit richterlichem Beschluss zwei Fotos des Täters. Laut „Bild“ soll sich der 24-Jährige nach Polen abgesetzt haben.

NRW: Kannst du helfen?

Kennst du Damian M. oder hast den versuchten Mord beobachtet? Weißt du wo er sich aufhält oder hast ihn irgendwo gesehen? Dann melde sich bei der Polizei Bonn (NRW) unter Telefon: 0228-150. (ldi)