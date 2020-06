NRW: Crêpes-Stand explodiert – drei Männer rennen brennend umher! Passanten reagieren sofort

Am Montag ist ein Crêpes-Stand in Bielefeld (NRW) explodiert. Zeugen berichte, dass drei Personen brennend aus dem Imbisswagen rannten.

Gegen 11.36 Uhr alarmierten Augenzeugen die Feuerwehr NRW. Denn auf dem Siegfriedplatz in Bielefeld in NRW stand ein Imbisswagen für japanische Crêpes plötzlich in Flammen. Laut Zeugen hörte man vorher ein Zwischen, bis das Feuer ausbrach.

NRW: Der Vorfall ereignete sich in Bielefeld auf dem Siegfriedplatz. Dort findet regelmäßig ein Markt statt. Foto: imago images / ecomediarobert fishman

NRW: Person schwebt in Lebensgefahr

Laut Polizei wurden bei der Explosion drei Männer, die zum Team des Imbisses gehören, verletzt. Alle drei hatten Brandverletzungen, eine Person erlitt schwerste Verbrennungen, sie schwebt in Lebensgefahr. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht

Anwohner versuchten vor Eintreffen der Feuerwehr mit Flaschen und Eimern den Brand zu löschen und versorgten die drei Verletzten. Der Crêpes-Wagen brannte vollständig aus.

Ein Brandermittler der Kripo ermittelt nun, wie es zu der Explosion kommen konnte. Der Bereich um den Imbisswagen ist gesperrt. (ldi)