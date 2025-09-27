Cranger Weihnachtszauber bekommt plötzlich Konkurrenz – DAS erwartet Besucher

Wenn bald die kalte Jahreszeit näher rückt und die ersten Lichterketten die Straßen erstrahlen, öffnen auch die ersten Weihnachtsmärkte ihre Pforten. Doch nun gibt es wohl Konkurrenz für den Cranger Weihnachtszauber, denn ein neuer Markt mischt in NRW mit, wie die „WAZ“ informierte.

Die Rede ist vom „Gerresheimer Winterzauber“ in Düsseldorf. Könnte das den Cranger Weihnachtszauber ins Schwitzen bringen?

NRW: Cranger Weihnachtszauber vs. „Gerresheimer Winterzauber“

In Düsseldorf plant eine Schaustellerfamilie unter dem Namen „Gerresheimer Winterzauber“ ein Winterhighlight, das stark an den beliebten Cranger Weihnachtszauber erinnert – nicht nur im Namen, sondern auch in vielen Details.

Die Veranstalter versprechen schon jetzt ein buntes Programm mit einem Riesenrad, einer Eisbahn, verschiedenen Fahrgeschäften, spektakulären Shows und – wie auf Crange – einem fliegenden Weihnachtsmann, der für staunende Gesichter sorgen soll.

„Wir wollen keine billige Kopie sein“

Die Familie Maus, die hinter dem Düsseldorfer Winterzauber steckt, orientiert sich für ihr Konzept am berühmten „Winter Wonderland“ im Londoner Hyde Park – Europas größter Winterkirmes. „Natürlich haben wir uns das Cranger Konzept angeschaut“, gibt Schausteller Robert Maus offen gegenüber der „WAZ“ zu, „aber wir wollen keine billige Kopie sein. Die machen das gut. Wir machen das gut.“

Dabei soll der Gerresheimer Winterzauber soll auf einer großen, bisher ungenutzten Fläche mitten im Düsseldorfer Stadtteil Gerresheim stattfinden. Mit beeindruckenden 60.700 Quadratmetern Fläche ist das Düsseldorfer Event dabei sogar doppelt so groß wie das bekannte Pendant in Crange. Beide Weihnachtsmärkte starten am 20. November, doch der Düsseldorfer Zauber endet bereits am 23. Dezember – eine Woche früher als Crange.

Knapp 24 Euro Eintritt für Eisshow in NRW

Ein weiterer Unterschied: Während auf Crange der Eintritt zum Gelände 2 Euro kostet, ist der Eintritt in Düsseldorf kostenlos. Allerdings müssen Besucher für besondere Highlights wie die 45-minütige Eisshow „Eis & Aura“ mit Eislaufprofis ein Ticket für 23,95 Euro kaufen. „Wir haben uns nicht auf eine Zielgruppe festgelegt“, erklärt Robert Maus. Die Preise seien angesichts des gebotenen Programms „erschwinglich“.

Sie wollen aber auch mit ihrem Riesenrad überzeugen – das sticht mit seiner stolzen Höhe von 60 Metern hervor. Deutlich höher als das auf Crange. Außerdem plant der Gerresheimer Winterzauber einen mittelalterlichen Markt mit faszinierenden Live-Vorführungen, der das winterliche Flair perfekt abrundet.

