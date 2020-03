In NRW ließ sich ein Mann zu einer widerwärtigen Coronavirus-Aktion hinreißen.

NRW: Widerwärtige Coronavirus-Attacke! Was ein Mann hier tut, ist einfach nur ekelhaft

Bergisch Gladbach. Massive Maßnahmen sollen in Deutschland eine Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus bewirken.

Ein Fall in NRW zeigt, wie schäbig gleichzeitig manche mit der Corona-Angst der Menschen umgehen. In Bergisch Gladbach hat sich ein Mann (54) zu einer schockierenden Coronavirus-Aktion hinreißen lassen.

NRW: Widerwärtige Coronavirus-Aktion von Streithahn

In der NRW-Stadt war es am Samstagmittag zu einem Streit im Straßenverkehr gekommen. Ein 54-jähriger Radfahrer und ein 27-Jähriger im Auto waren aneinandergeraten und hatten sich gezofft, als der Radfahrer mit einer widerwärtigen Aktion schockierte.

„Kennste Corona?“ – Radfahrer (54) spuckt Autofahrer (27) an

Der 54-Jährige rief „Kennste Corona?“ und spuckte seinen Kontrahenten an. Der rastete daraufhin aus und schlug dem Radfahrer ins Gesicht.

Eine ebenso wenig adäquate Reaktion auf die widerwärtige Coronavirus-Aktion des mutmaßlich nicht infizierten Streithahns. Die Polizei NRW leitete ein Strafverfahren ein.

(dso)