Corona in NRW: Interessenkonflikt? Pharma-Lobbyist berät Landesregierung +++ Laschet: „Wissen nicht, wie es weitergeht“

Der harte Lockdown dauert auch in NRW mindestens bis Ende Januar, Experten schätzen sogar noch länger. Die neuen Corona-Regeln beinhalten weitere Kontaktbeschränkungen und Stilllegung vieler wirtschaftlicher Zweige. Eine Homeoffice-Pflicht gibt es aber zum Beispiel noch nicht.

Neu beschlossen ist nun auch ein Bewegungsradius von 15 km für Hotspots mit einem Inzidenzwert von mehr als 200.

Corona: Neue Regeln beschlossen

Alle Infos dazu und alle Entwicklungen zum Coronavirus liest du in unserem News-Ticker.

Corona in NRW: Alle Informationen in unserem News-Ticker

Dienstag, 12. Januar

07:00 Uhr: Interessenkonflikt? Impf-Lobbyist berät Landesregierung

Ein Lobbyist der Impfsparte des Pharmaherstellers Sanofi arbeitet seit Beginn des Jahres für die NRW-Landesregierung im Corona-Krisenmanagement. Der bisherige „Head of Public Affairs“ bei Sanofi Deutschland, Stefan Kentrup, sei von seinem Unternehmen freigestellt worden, teilte eine Regierungssprecherin in Düsseldorf mit. Seine Tätigkeit als Referent in der Geschäftsstelle des Krisenkoordinationsrats Corona sei bis Juni befristet. Die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ berichtet in ihrer Dienstagsausgabe über die Personalie.

Die Stelle war nach Angaben der Staatskanzlei ausgeschrieben worden, um zu Beginn der Impfungen „zusätzliche personelle Unterstützung und Expertise“ zu gewinnen. Kentrup sei insbesondere mit Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Krisenstabs befasst. Das Gremium, dem alle Staatssekretäre angehören, soll die Abstimmung zwischen Ministerien und Staatskanzlei erleichtern.

Sanofi stellt auch einen Corona-Impfstoff her.

Kentrup bringe „vertieftes Wissen“ mit, das in den kommenden Monaten besonders gebraucht werde, begründete die Sprecherin die Entscheidung. Um Interessenkonflikte zu vermeiden, seien eine spezielle Verschwiegenheitsvereinbarung und ein Verhaltenskodex vereinbart worden. Er sei mit der regierungsinternen Koordination befasst und nehme keine Außenkontakte wahr, insbesondere nicht zu Unternehmen. Auch seinem bisherigen Arbeitgeber gegenüber sei er zur Verschwiegenheit verpflichtet.

Nach Informationen der „WAZ“ gibt es trotzdem Kritik, auch in der Ministerialverwaltung. Der Verein Lobbycontrol sieht einen Interessenkonflikt, der sich auch nicht durch Verschwiegenheitsvereinbarungen und einen Verhaltenskodex auflösen lasse. „Vielmehr wird die Glaubwürdigkeit des Handelns des Krisenkoordinationsrates durch eine solche Personalpolitik gefährdet“, sagte ein Sprecher der „WAZ“.

6:50 Uhr: NRW-Landtag debattiert in Sondersitzung um 14 Uhr

Der nordrhein-westfälische Landtag debattiert am Dienstag (14.00) in einer Sondersitzung über die Maßnahmen der Landesregierung im verschärften Corona-Lockdown. Beantragt hatte die SPD-Opposition die Sitzung, nachdem die CDU/FDP-Landesregierung von den Bund-Länder-Beschlüssen teils abgewichen war. Sie beginnt mit einer Unterrichtung der Regierung mit dem Titel „Verantwortung, Entschlossenheit und Weitblick – Nordrhein-Westfalen in der Corona-Pandemie“. Es wird erwartet, dass Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) die Abgeordneten unterrichtet.

6:30 Uhr: Laschet ehrlich: "Wir wissen nicht, wie es weitergeht"

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und Bewerber um den CDU-Vorsitz Armin Laschet hat um Verständnis dafür geworben, dass die Politik nicht wisse, wie es nach dem Lockdown bis zum 31. Januar in der Corona-Pandemie weitergeht. „Die Frage, wie es weitergeht, treibt uns alle um, aber wir wissen es nicht. So sehr wir alle ungeduldig sind und gerne ein Konzept hätten bis zum Ende des Jahres - das wird es in einer Pandemie nicht geben können“, sagte Laschet der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (NOZ).

Der Lockdown dürfe dennoch „kein Dauerzustand sein“. „Wenn Infektionszahlen signifikant sinken, müssen wir Grundrechtseingriffe auch wieder zurücknehmen“, sagte der Regierungschef von NRW. „Aber wir sind jetzt in der Situation, dass die Zahlen eher steigen oder unsicher sind. Und in einer solchen Situation darf man nicht öffnen. Da muss man vorsichtig bleiben“, sagte Laschet weiter.

Montag, 11. Januar

22.48 Uhr: 15-Kilometer-Regel tritt in vier NRW-Landkreisen in Kraft

Die 15-Kilometer-Regel für extreme Corona-Hotspots gilt jetzt auch in Nordrhein-Westfalen. Die Landesregierung erließ am Montagabend eine separate Regionalverordnung mit Vorgaben, wann der Bewegungsradius von Menschen eingeschränkt werden soll. Die Verordnung gilt ab Dienstag und betrifft die Kreise Höxter, Minden-Lübbecke, Recklinghausen und den Oberbergischen Kreis.



In der endgültigen Verordnung heißt es, dass Bewohner aus den besagten Kreisen dieses Gebiet nur verlassen dürfen, „soweit dabei ein Umkreis von 15 Kilometern Luftlinie ab der Grenze des eigenen Heimatorts (politische Gemeinde) nicht überschritten wird.“ Auch von draußen darf man nur einreisen, wenn man nicht weiter als 15 Kilometer entfernt wohnt. Ausgenommen sind „die Erledigung beruflicher, dienstlicher, ehrenamtlicher und vergleichbarer Besorgungen“ sowie „der Besuch der Schule, der Kindertagesbetreuung beziehungsweise Notbetreuung“ oder zum Beispiel „Besuche bei und von engen Familienmitgliedern, Lebensgefährten und vergleichbar nahestehenden Personen.“

In NRW lagen am Montag alle vier Kreise über der Marke von 200. Den höchsten Wert wies mit 261 der Kreis Höxter auf, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts hervorging. Dahinter lagen der Oberbergische Kreis mit 244,8, der Kreis Recklinghausen (228,5). Auch die nicht mehr genannten Städte Gelsenkirchen (227,2), Bottrop (225,4) und Bielefeld (211,6) lagen über der eigentlich entscheidenden Kennzahl.

In einem früheren Entwurf der Verordnung, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, waren noch die Städte Bielefeld, Bottrop und Gelsenkirchen aufgeführt. Prompt hatte es am Montagnachmittag Protest gegebeben. Bielefelds Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD), der auch Vorsitzender des NRW-Städtetages ist, bezeichnete die geplanten Maßnahmen als „nicht umsetzbar“. Sie gingen „an der Realität vorbei.“ Warum die Städte wieder aus dem Entwurf gestrichen wurden, blieb am Montagabend zunächst unklar.

20.27 Uhr: Über 80-Jährige können ab 25. Januar Impf-Termine vereinbaren

Ab dem 25. Januar können die Über-80-Jährigen in NRW einen Termin für ihre Corona-Impfung ab Februar vereinbaren. Die Terminvergabe soll dann online oder telefonisch möglich sein, teilte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Montag mit. Die Impfberechtigten sollen dazu bis zum 23. Januar einen Informationsbrief erhalten. „Die Briefe werden von den Kreisen und kreisfreien Städte landesweit an alle Personen verschickt, die mindestens 80 Jahre alt sind bzw. noch im Januar 2021 80 Jahre alt werden“, hieß es weiter. Die „Rheinische Post“ hatte zuvor berichtet.

Die Impfzentren in den Städten und Kreisen sollen ab Februar ihren Betrieb aufnehmen. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hatte das schleppende Tempo am vergangenen Donnerstag im Gesundheitsausschuss mit knappen Impfdosen erklärt. Der CDU-Politiker hatte unterstrichen, dass nicht alle der Über-80-Jährigen gleich zu Beginn einen Impftermin bekommen könnten. Es könne bis zu zehn Wochen dauern. Als Ziel hat das Ministerium angepeilt, bis Mitte oder Ende April diese Altersgruppe in NRW geimpft zu haben. Es handelt sich um rund eine Million Menschen.

Das Ministerium empfahl am Montag, die Terminvergabe in zwei Wochen online unter www.116117.de abzuwickeln. Auch telefonisch sei dies dann möglich. Für das Rheinland lautet die Nummer 0800 116 117 01. Anrufer aus Westfalen müssen statt der 01 eine 02 anhängen. Diese und andere Informationen seien aber auch dem Brief der Kommunen und Kreise zu entnehmen.

17.56 Uhr: Noch strengerer Lockdown-Regeln? SPD kritisiert Vorgehen Landesregierung

Der nordrhein-westfälische Landtag debattiert am Dienstag (14.00) in einer Sondersitzung über die Maßnahmen der Landesregierung im verschärften Corona-Lockdown. Beantragt hatte die SPD-Opposition die Sitzung, nachdem die CDU/FDP-Landesregierung von den Bund-Länder-Beschlüssen teils abgewichen war. Sie beginnt mit einer Unterrichtung der Regierung mit dem Titel „Verantwortung, Entschlossenheit und Weitblick – Nordrhein-Westfalen in der Corona-Pandemie“. Es wird erwartet, dass Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) die Abgeordneten unterrichtet.

In NRW gilt die neue Corona-Schutzverordnung seit Montag. Die Maßnahmen sind zunächst bis zum 31. Januar befristet.

Die SPD kritisiert Schlupflöcher in der neuen Verordnung. So bezögen sich die Kontaktbeschränkungen in der NRW-Verordnung nur auf Treffen im öffentlichen Raum, nicht aber auf den privaten Bereich. In Wohnungen dürften zwar keine Partys gefeiert werden, andere Zusammenkünfte seien aber ohne jede Personenbeschränkungen in den eigenen vier Wänden erlaubt.

16.42 Uhr: Inzidenzwert in Gladbeck klettert auf über 400 – Schärfere Maßnahmen?

Rekord-Inzidenzwert in Gladbeck: In 7 Tagen gab es in der Stadt über 407,4 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner. „Die erneut enorm hohen Infektionszahlen erfüllen uns mit großer Sorge, so dass wir in Abstimmung mit den übergeordneten Behörden lokal weitergehende und schärfere Maßnahmen umsetzen wollen, um der aktuellen Entwicklung entgegenzutreten“, betont Bürgermeisterin Bettina Weist.

Die Stadt Gladbeck strebt nun einen individuellen Weg zur Pandemiebekämpfung an. Für ein abgestimmtes Vorgehen in der Region hatte die Stadtverwaltung auch Kontakt zu den Nachbarkommunen Gelsenkirchen und Bottrop aufgenommen, die einen ähnlich massiven Anstieg zu Jahresbeginn zu verzeichnen hatten. Ergebnis der Beratungen ist ein Katalog mit möglichen Maßnahmen, der nun gemeinsam mit dem Kreis Recklinghausen und der Bezirksregierung abgestimmt werden muss.

„Das städtische Leben ist bereits weit herunter gefahren, doch scheint dies nicht auszureichen, um die Zahlen in den Griff zu bekommen. Wenn wir grünes Licht erhalten, werden wir weitere Maßnahmen vor Ort zum Schutz der Gladbecker Bevölkerung umsetzen“, erklärt Weist. Nach der Abstimmung am Dienstag will die Stadt erste Details zum weiteren Vorgehen verkünden. West appelliert: „Wir sind jetzt an einem sehr kritischen Punkt. Wenn jetzt nicht alle mitziehen, dann werden wir die Situation nicht in den Griff bekommen.“

Man geht davon aus, dass sich trotz der bestehenden Kontaktbeschränkungen weiterhin viele Gladbeckerinnen und Gladbecker bei Treffen im privaten Raum mit dem Virus anstecken. Ein Großteil der derzeitigen Infektionen soll auf die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel zurückzuführen sein. Auch gibt es derzeit eine hohe Anzahl an Infektionen in unterschiedlichen Senioreneinrichtungen in Gladbeck. Kitas und Schulen spielen derzeit eher eine untergeordnete Rolle.

13:45 Uhr: NRW-Bildungsministerin: Schulen in NRW keine „Virenschleudern“ - Experten widersprechen

NRW-Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP) hat im Landtag betont, dass die Schulen in NRW keine Hotspots oder „Virenschleudern“ seien. Dass die Einrichtungen seit diesem Montag in Distanz unterrichten, sei vielmehr ein Beitrag zur allgemeinen Kontaktreduzierung in einer „nochmals zugespitzten Infektionslage“, sagte Gebauer am Montag bei einer Sondersitzung des Schulausschusses. Gebauer sagte, dass man auch darüber sprechen müsse, wie es im aktuellen Schuljahr mit dem Sportunterricht, Klassenfahrten und Abschlussfeiern weiter gehe.

Gebauers Einschätzung widerspricht der vieler Virusexperten. Unter anderem Virologe Christian Drosten hatte die Bedeutung der Schulen als Infektionsherd in jüngster Zeit immer wieder hervorgehoben, unter anderem, als er auf Twitter auf eine Studie aus England verwies. Diese zeigte, dass die Zahl der Corona-Infektionen bei Jugendlichen nach den Schulschließungen über die Feiertage zurückgegangen waren. Stattdessen stieg die Zahl der Infektionen in der Altersgruppe der Eltern.

8:50 Uhr: Sieben Regionen weiterhin über 200er-Inzidenz

In Nordrhein-Westfalen liegen nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) weiterhin sieben Regionen über der Schwelle von 200 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen. Den höchsten Wert unter den 53 Kreisen und kreisfreien Städten in NRW wies am Montag mit 261 der Kreis Höxter auf, wie aus den RKI-Zahlen hervorgeht. Dahinter lagen der Oberbergische Kreis mit 244,8, der Kreis Recklinghausen (228,5), die Städte Gelsenkirchen (227,2) und Bottrop (225,4), sowie der Kreis Minden-Lübbecke (223,9) und die Stadt Bielefeld (211,6).

Die Zahl der Neuinfektionen, die dem RKI innerhalb eines Tages gemeldet wurden, lag bei 1796. Die Gesamtzahl der in NRW registrierten Corona-Fälle erhöhte sich damit auf 429.506. Zudem stieg die Zahl der Todesfälle an oder mit Corona um 36 auf 7978.

Die Kreise und kreisfreien Städte, in denen die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner über der Marke 200 liegt, können im Einvernehmen mit dem NRW-Gesundheitsministerium zusätzliche Schutzmaßnahmen anordnen. Im Landesdurchschnitt lag die Sieben-Tage-Inzidenz unverändert bei 150. Den niedrigsten Wert wies der Kreis Coesfeld mit 73,9 aus.

6:35 Uhr: Ab heute beginnt der schärfere Lockdown - DIESE Regionen ziehen sogar noch härtere Register

In Nordrhein-Westfalen beginnt am Montag der verschärfte Corona-Lockdown. Er bringt vor allem drastische Einschränkungen für Familien mit: Schulen gehen komplett in den Distanzunterricht und Kitas betreuen nur noch in reduziertem Umfang. Außerdem gelten bei den Kontaktbeschränkungen noch strengere Regeln. Menschen aus einem Haushalt dürfen sich im öffentlichen Raum grundsätzlich nur noch mit einer weiteren Person treffen. Anders als von Bund und Ländern ursprünglich vereinbart, werden zu betreuende Kinder dabei aber nicht mitgerechnet.

Auch beim Vorgehen in extremen Corona-Hotspots weicht NRW von den Beschlüssen ab. Die eigentlich vorgesehene Begrenzung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer ist in der neuen Corona-Schutzverordnung nicht enthalten. Das Land werde am Montag darüber entscheiden, sagte eine Sprecherin des NRW-Gesundheitsministeriums am Sonntag.

Wegen hoher Corona-Infektionszahlen begrenzt der Oberbergische Kreis als weitere Region in NRW Treffen im privaten Raum. Außerdem gilt eine Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr. Von Montag an dürfen sich im Kreisgebiet die Angehörigen eines Hausstandes auch zu Hause grundsätzlich nur mit einer weiteren Person treffen, wie Landrat Jochen Hagt am Sonntag erklärte. Zudem seien Präsenzgottesdienste verboten und in Pflegeheimen müssten FFP-2-Masken getragen werden. Am Freitag hatte bereits der Kreis Höxter eine solche Regelung beschlossen, die über die neue nordrhein-westfälische Corona-Schutzverordnung zum Lockdown hinausgeht. Sie regelt diese Beschränkung lediglich im öffentlichen Raum, etwa auf Straßen oder Spielplätzen.

Sonntag, 10. Januar

9.50 Uhr: 85 Prozent der Intensivbetten in NRW ausgelastet

Angespannte Lage in den Krankenhäusern in NRW: Laut Intensivregisiter des DIVI waren am Sonntag noch 956 Intensivbetten frei, das sind knapp 15 Prozent der landesweiten Bettenkapazität.

Aktuell müssen 1026 Corona-Patienten auf Intensivstationen behandelt werden, 601 davon sind an eine Beatmung angeschlossen.

9.17 Uhr: Über 3000 Neuinfektionen – sieben Kreis über 200er-Wert

Laut RKI wurden zu Sonntag 3218 Corona-Neuinfektionen in NRW gemeldet. Damit gibt es im ganzen Bundeland 427.710 aktive Corona-Fälle. Auch die Zahl der Todesfälle ist erneut angestiegen, um 76 auf 7942 Fälle.

Mittlerweile übersteigen sieben Kreise den Sieben-Tage-Inzidenzwert von 200Die höchste Inzidenz hat der Oberbergische Kreis (292,2), gefolgt von Höxter (258,1), Gelsenkirchen (230,7), dem Kreis Recklinghausen (229,3), Herne (209,7), Bielefeld (207,1) und dem Kreis Gütersloh (202,5).

Damit nimmt auch die Gesamt-Inzidenz für NRW zu, sie liegt laut RKI am Sonntag bei 150,1 (Vortag: 142,4).

8.31 Uhr: Zoos in NRW verlieren durch Corona Millionen

Die Zoos und Tierparks in NRW leiden unter Corona-Schließungen und Besucherbegrenzungen, büßten dadurch im letzten Jahr mehrere Millionen Euro Einnahmen ein. Die meisten Einrichtungen halten sich derzeit mit Rücklagen über Wasser, weil die Kosten weiter laufen.

So kostet alleine das Tierfutter im Zoo Duisburg 50 000 Euro im Monat. „Irgendwann ist bei jedem Zoo der Ofen aus. Eintrittsgelder sind eine Haupteinnahmequelle“, sagt auch der Direkt des Naturzoos Rheine, Achim Johann.

Der bundesweite Verband der Zoologischen Gärten (VdZ) drängt angesichts des verlängerten Lockdowns auf staatliche Hilfe. „Wenn unsere Zoos jetzt unverschuldet in finanzielle Engpässe geraten, würden wir es natürlich begrüßen, wenn der Staat Verantwortung übernehmen und passende Hilfsprogramme auflegen würde“, so VdZ-Geschäftsführer Volker Homes. „Schließlich können wir unsere Tiere kaum in Kurzarbeit schicken“.

Samstag, 9. Januar

11.13 Uhr: Über 4000 Neuinfektionen in NRW – fünf Gebiete über 200-Inzidenz

Laut RKI gab es zu Samstag 4302 Corona-Neuinfektionen in ganz NRW.

Zudem liegen fünf Regionen über dem Inzidenzwert von 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen. Dazu gehören der Oberbergische Kreis (242,6), der Kreis Höxter (240,3), die Stadt Bielefeld (204,1) und der Kreis Recklinghausen (203,7). Den höchsten Wert in NRW hat die Stadt Gelsenkirchen mit 250,7 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in sieben Tagen.

Das RKI meldete am Samstag 160 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Der durchschnittliche Inzidenzwert für NRW liegt bei 142,4.

8.50 Uhr: Kreis Höxter will jetzt private Treffen verbieten

Im Kreis Höxter gelten von diesem Montag an enge Beschränkungen für soziale Kontakte auch in den Privatwohnungen der Menschen. In dem ostwestfälischen Kreis ist der Corona-Lockdown damit noch strenger als vom Land NRW vorgegeben. Denn das hatte nur Treffen im öffentlichen Raum beschränkt, im Privaten es bei Empfehlungen belassen.

Corona in NRW: Private Treffen mit mehreren Leuten in der eigenen Wohnung sollen in einem ersten Kreis in NRW nun verboten werden.

„Das Gebot der Stunde lautet: Die persönlichen Kontakte müssen auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Das muss im öffentlichen Raum ebenso gelten wie in den eigenen vier Wänden“, teilte Landrat Michael Stickeln (CDU) mit. Das Gesundheitsministerium habe den Sonderweg des Kreises genehmigt.

Im Kreis Höxter hatten sich nach Zahlen vom Freitag 209,6 Menschen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt. Das war der zweithöchste Wert unter den 53 Kreisen und kreisfreien Städten in NRW.

Freitag, 8. Januar

19.20 Uhr: Irre Studie aus Essen: Lakritz gegen Corona?

Lakritz als Wirkstoff gegen das Coronavirus? Ganz so einfach ist es nicht, aber eine Studie der Uniklinik Essen legt nahe, dass der Wirkstoff aus der Süßholzwurzel Viren in der Zellkultur abtötet, wie die „WAZ“ über die Studie berichtet. Am Menschen wurde das aber bislang noch nicht getestet.

Kuriose Studie aus dem Uniklinikum in Essen: Lakritz könnte offenbar gegen das Coronavirus helfen.

Der natürliche Stoff mit dem Namen Glycyrrhizin wird dabei unter anderem zur Herstellung von Lakritz verwendet. Kiloweise Lakritz essen sollte man aber wohl dennoch nicht: „Übertreiben sollte man es sicher nicht. Die maximale Tagesdosis von Glycyrrhizin liegt bei 100 Milligramm, das entspricht je nach Sorte etwa 50 Gramm Lakritz“, erklärt ein Virologe gegenüber der „WAZ“. Alles zu der Studie liest du bei der „WAZ“.

19.00 Uhr: Teststation am Airport Weeze gestartet

Reisende am Flughafen Weeze können sich jetzt direkt vor Ort auf das Coronavirus testen lassen. Seit dem 1. Januar wird ein Test verlangt, will man die Quarantäne umgehen. In Weeze soll der 45 Euro kosten, das Ergebnis soll bereits nach rund 15 Minuten vorliegen.

17.10 Uhr: Auch keine Januar-Beiträge im Offenen Ganztag

Eltern in Nordrhein-Westfalen sollen auch die Januar-Gebühren für Betreuungsangebote der Offenen Ganztagsschule (OGS) erstattet bekommen. Das teilten die Landesregierung und die kommunalen Spitzenverbände am Freitag in Düsseldorf mit. Die Kosten sollen sich - wie bei den Beiträgen für Kindergärten und Tageseltern - Land und Kommunen teilen.

Die Entscheidung stehe aber unter dem Vorbehalt, dass der Haushaltsausschuss zustimme, teilte die Landesregierung mit. Das Landtagsgremium solle in seiner nächsten Sitzung final über die Bewilligung der finanziellen Mittel aus dem NRW-Rettungsschirm entscheiden.

15.50 Uhr: In DIESEN Punkten weicht NRW von den Corona-Beschlüssen ab

Nordrhein-Westfalen weicht bei den verschärften Corona-Schutzmaßnahmen in einigen Punkten von den Vereinbarungen mit dem Bund und den anderen Ländern ab. Die neue ab Montag geltende Verordnung für das rund 18 Millionen Einwohner zählende Bundesland enthält keine Begrenzung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer für Einwohner in extremen Corona-Hotspots. Bei den Kontaktbeschränkungen auf einen Haushalt und eine weitere Person werden zu betreuende Kinder in NRW nicht mitgezählt. Das geht aus der am Freitag veröffentlichten neuen Coronaschutzverordnung hervor.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet.

Kreise und kreisfreie Städte, in denen die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100 000 Einwohner über der Marke 200 liegt, könnten im Einvernehmen mit dem Landesgesundheitsministerium zusätzliche Schutzmaßnahmen anordnen. Konkrete Maßnahmen werden dabei nicht benannt. Nach Angaben eines Ministeriumssprechers kann dazu auch die 15-Kilometer-Regel gehören, die betroffene Kreise und kreisfreie Städte dann in eigenen Verfügungen regeln müssten.

15.45 Uhr: Lehrer sollen FFP2-Masken erhalten

Das Land NRW will jeden Lehrer im Präsenzunterricht mit zwei FFP2-Masken pro Tag ausstatten. Es würden entsprechende Gelder zur Verfügung gestellt, um das bis zu den Osterferien zu gewährleisten, so das Bildungsministerium in einer Email an alle Schulen. In dem Schreiben wurde am Donnerstag auch klargestellt, dass die angekündigten Gratis-Corona-Tests für Lehrer bis Ende Januar nur in Anspruch genommen werden können, wenn die Personen „in dieser Zeit tatsächlich einen Präsenzdienst in den Schulen leisten.“

10.06 Uhr: Neue Corona-Schutzverordnung veröffentlicht - jedoch ohne Bewegungsradius von 15 Kilometern

Das Land NRW hat in der Nacht auf Freitag die ab Montag (11. Januar) gültige neue Coronaschutzverordnung veröffentlicht. Bund und Länder hatten sich wegen der anhaltend hohen Neuinfektionen auf strengere Regeln zur Bekämpfung der Pandemie geeinigt. Nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums dürfen sich Menschen aus einem Haushalt nur noch mit einer weiteren Person treffen. Ausgenommen sind zu betreuende Kinder. Arbeitgeber werden dazu aufgerufen, Möglichkeiten zum Homeoffice weiter auszubauen. Außerdem bleiben Betriebskantinen und Mensen überwiegend geschlossen. Ebenfalls ab Montag gilt eine neue Coronabetreuungsverordnung. Beide Verordnungen sind befristet bis zum 31. Januar.

Die 15-Kilometer-Regel für Einwohner in extremen Corona-Hotspots ist nicht in der neuen Verordnung zu finden. Nach Angaben eines Sprechers des NRW-Gesundheitsministeriums müssen die betroffenen Kreise dies in eigenen Verfügungen regeln.

Bund und Länder hatten sich am Dienstag auf eine Einschränkung des Bewegungsradius in Corona-Hotspots geeinigt. In dem Beschlusspapier heißt es, dass in Kreisen mit über 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen die Länder „weitere lokale Maßnahmen“ ergreifen - „insbesondere zur Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 km um den Wohnort, sofern kein triftiger Grund vorliegt“. Am Freitag lagen in NRW Gelsenkirchen, der Kreis Höxter und der Oberbergische Kreis über der Marke von 200.

07.35 Uhr: Kita-Angebot wird zurückgefahren - Tagesmütter müssen ganz normal weiterarbeiten

Die reduzierten Betreuungszeiten in NRW gelten ab Montag zwar für Kindergärten, aber nicht für Tagesmütter und Tagesväter. Das hat das Familienministerium in Schreiben an Erzieher und Eltern klargestellt.

Als Begründung schrieb Familienminister Joachim Stamp (FDP) den Beschäftigten, dass die Kinder in der Tagespflege ohnehin in kleinen und festen Gruppen betreut würden. Die Reduzierung um zehn Stunden in Kitas war damit begründet worden, dass dort auf diese Weise feste Gruppen organisiert werden könnten. Allerdings stellte Stamp den Einrichtungen frei, doch länger zu öffnen - wenn dies verantwortungsvoll zu leisten sei. Die Regelungen gelten zunächst bis zum 31. Januar.

Die Kita-Betreuung ist in der Corona-Pandemie in NRW bis mindestens Ende Januar stark eingeschränkt.

