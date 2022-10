NRW-Brauerei zieht Corona-Reißleine – Kunden toben: „Einfach nur lächerlich!“

Halloween- und Karnevals-Fans in NRW müssen jetzt ganz stark sein. Denn die Düsseldorfer Füchsen-Brauerei Füchsen hat nach eigenen Angaben die Reißleine ziehen müssen und ihre angekündigten Partys am 31. Oktober und 11. November abgesagt. Damit reagiert die NRW-Brauerei nach eigenen Angaben auf „die Gesamtsituation und der sich daraus ergebenen Unabwägbarkeiten in sämtlichen Bereichen“.

Das Wort Corona scheint die Füchsen-Brauerei bei der Verkündung seiner Entscheidung via Facebook fast betont wegzulassen. Der beinahe übliche Shitstorm in solchen Fällen bleibt der beliebten Alt-Brauerei jedoch trotzdem gewiss.

NRW-Brauerei gibt zu: „Voreilig“

Die Ankündigung der Partys hätten die Verantwortlichen voller Vorfreude und Euphorie herausgehauen. Jetzt müsse man sich eingestehen, dass diese „verfrüht und voreilig gewesen“ sei. „Wir möchten an der Stelle betonen, dass die Gesundheit unserer Gäste sowie unserer Mitarbeiter höchste Priorität hat und im Fokus unserer Entscheidungen steht“, heißt es bei Facebook.

Dabei habe die Brauerei auch im Sinn, den Betrieb auf der Ratinger Straße in den kommenden Wochen sicherstellen zu können. Einen möglichen längerfristigen Ausfall durch Corona-Infektionen im Team wolle man offensichtlich vermeiden. Eine unternehmerisch sinnvolle Entscheidung in einer für Gastronomen denkbar schwierigen Situation, finden viele.

Herbe Kritik an NRW-Brauerei: „Lächerlich“

Doch nicht jeder kann die Absage der Veranstaltungen nachvollziehen. Ein Mann, der nach eigenen Angaben gerade erst am Niederrhein ein Oktoberfest-Zelt mit 3.000 Gästen besucht habe („keine Angsthasenmentalität“), findet: „Ich schätze ja euer Bier, aber diese Absage, getreu der ‚German-Angst‘, ist einfach nur lächerlich!“ Für seinen Kommentar hat der Mann etliche Likes erhalten.

Auch viele andere halten die Entscheidung für „völlig falsch“. Die Begründung: „Wir in Deutschland sind das einzige Land in ganz Europa, was immer noch Corona-Maßnahmen für sinnvoll hält. Sind die anderen alle doof oder übertreiben wir schlichtweg? Das Signal, was Ihr aussendet, ist verheerend, auch für den Karneval.“

Bei solchen Kommentaren denken viele an das überlastete Krankenhaus-Personal, das bei steigenden Inzidenzen wieder deutlich mehr Arbeit erwartet. Andere betonen, dass sie die Entscheidung mit Blick auf die Gesundheit der Füchsen-Angestellten für verantwortungsvoll halten. An die Adresse der Feierwütigen beruhigt einer mit einer Portion schwarzem Humor: „Gibt genug andere Veranstaltungen, wo ihr euer Virus gratis bekommen könnt. Macht euch keine Gedanken, das klappt schon.“